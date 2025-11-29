Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou. | foto: ČOV / fond Jiřího Kössla

Jiří Martínek
Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila a kdy zemřela. Nepopsané listy jejího života zaplnil až historik Jiří Martínek, který průběh svého bádání popsal v dalším díle seriálu Vševěd to ví.

Vševěd to ví

První olympiáda, jíž se účastnilo samostatné Československo, se konala v roce 1920 v belgických Antverpách. Mladou republiku reprezentovalo 121 sportovců včetně fotbalové a hokejové reprezentace, mezi nimi však byla jediná žena - Milada Skrbková. Výprava získala dvě bronzové medaile, jednu vybojovali hokejisté, druhou tenisový smíšený pár Ladislav Žemla - Milada Skrbková.

O tenisové medailistce najdeme v literatuře jen skrovné zmínky. Datum narození, úmrtí (obojí v Praze), informaci o sňatku, a to, co uhrála na olympiádě.

Kde se tedy vlastně Milada Skrbková vzala?

S pátráním začínám v pražských archivech. V konskripcích (neboli policejních přihláškách), v městském archivu ani národním však žádná dáma takového jména není.

Zajímavé je i jméno jednoho ze svědků na svatbě – Jan G. Masaryk. Ano, ten Jan Masaryk.

Vstoupit do diskuse

Vševěd to ví

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

