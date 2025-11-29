První olympiáda, jíž se účastnilo samostatné Československo, se konala v roce 1920 v belgických Antverpách. Mladou republiku reprezentovalo 121 sportovců včetně fotbalové a hokejové reprezentace, mezi nimi však byla jediná žena - Milada Skrbková. Výprava získala dvě bronzové medaile, jednu vybojovali hokejisté, druhou tenisový smíšený pár Ladislav Žemla - Milada Skrbková.
O tenisové medailistce najdeme v literatuře jen skrovné zmínky. Datum narození, úmrtí (obojí v Praze), informaci o sňatku, a to, co uhrála na olympiádě.
Kde se tedy vlastně Milada Skrbková vzala?
S pátráním začínám v pražských archivech. V konskripcích (neboli policejních přihláškách), v městském archivu ani národním však žádná dáma takového jména není.
Zajímavé je i jméno jednoho ze svědků na svatbě – Jan G. Masaryk. Ano, ten Jan Masaryk.