ČOV potvrdil, že se pondělní volby neuskuteční, znovu se odvolal

„Destruktivní kroky některých našich členů bohužel pokračují. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací dosud všechna předběžná usnesení označil jako nezákonná, bohužel nám nezbývá nic jiného, než volby opět odložit,“ uvedl pro ČTK generální sekretář ČOV Petr Graclík. Volební kauza nijak neovlivní přípravy na olympijské hry v Tokiu a zimní olympiádu 2022 v Pekingu. „Ujišťujeme, že 99,9 procent naší mentální kapacity věnujeme Tokiu a nedopustíme, ale byla jakkoliv narušena příprava účasti českých sportovců,“ doplnil Graclík.

Selhal už čtvrtý pokus o uspořádání voleb. Na podzim se dvakrát neuskutečnilo plénum kvůli koronavirové pandemii. V únoru poprvé do dění zasáhl soud, který vyhověl podnětům předsedy Autoklubu ČR Jana Šťovíčka a předsedy Sdružení sportovních svazů ČR Zdeňka Ertla, kteří napadli své vyřazení ze seznamu kandidátů do výkonného výboru. Vrchní soud v Praze ale po odvolání ČOV označil v dubnu obě předběžná opatření za nezákonná.

Šťovíček se na soud obrátil znovu, protože se stále nesmířil s vyřazením z listiny kandidátů do výkonného výboru. Navíc napadl i plánovaný parlamentní formát voleb, které se měly uskutečnit tajným hlasováním v sídle ČOV místo tradičního pléna. V únoru to bylo způsobené koronavirovou pandemií, ale po výrazném zlepšení už to podle Šťovíčka a řady dalších aktérů není nezbytné. Uskutečnila se například valná hromada Českého atletického svazu.

Šťovíček se kvůli tomu obrátil otevřeným dopisem na předsedu ČOV Jiřího Kejvala. „Vyzývám Tě ke svolání řádného volebního Pléna ČOV, kde bude tato diskuze umožněna, a to ještě před volbou nejen Výkonného výboru ČOV, ale všech jeho orgánů včetně předsedy a místopředsedů,“ uvedl v dopise, který rozeslal i médiím. ČOV argumentoval, že ponechává model naplánovaný na únor, protože svolání pléna by vzhledem ke lhůtám znamenalo pozdější termín voleb.

Předseda ČOV Kejval má vzhledem k zákonu přijatému kvůli koronavirové pandemii mandát do 11. července 2021. Přišel o protikandidáta Filipa Neussera, který se stal v pondělí předsedou Národní sportovní agentury.