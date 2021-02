Neusser o volbě do ČOV: Kejval se pokouší zneužít pandemické situace

Volby do vrcholných funkcí ČOV se původně měly konat už 8. října, kvůli pandemii koronaviru ale byly nejprve odloženy na 10. listopadu a poté na 26. února.

Výkonný výbor ČOV zároveň rozhodl, že se volby v novém termínu uskuteční distanční formou, tedy mimo zasedání pléna.

S čímž Neusser nesouhlasí.

„Je to volba bez diskuse, bez pléna delegátů, bez odpovědi dosavadního předsedy na řadu oprávněných dotazů, jejichž zodpovězení se Jiří Kejval usilovně vyhýbá,“ tvrdí bývalý pozemní hokejista ve zprávě zaslané médiím.

Kejval na konci ledna v tiskové zprávě ČOV uvedl, že důvodem distanční volby je nepříznivá epidemická situace a přetrvávající omezení. Přání co nejdříve zvolit vedení ČOV prý vyjádřil i Mezinárodní olympijský výbor.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval hovoří na pražské tiskové konferenci po skončení olympiády.

„Snažili jsme se svolat řádné volební plénum, ale za těchto okolností to stále nejde, ještě nějakou dobu to určitě nepůjde, a nás tlačí čas,“ prohlásil Kejval.

Lepší varianta podle něj není.

„Za těchto výjimečných okolností není lepší možnost. Tato varianta po vzoru parlamentních voleb je naprosto demokratická a lepší než volby stále odkládat do nekonečna,“ dodal.

Neusser s tím však nesouhlasí.

Podle něj má stávající vedení ČOV vzhledem k takzvanému Lex Covid stále plnohodnotný mandát, který bude platný ještě tři měsíce po ukončení nouzového stavu. Volba se tedy může konat později.

Nepřijímá ani argument, že se volba koná v zájmu Mezinárodního olympijského výboru. „Například v Kanadě je volba plánována na duben 2021,“ poukazuje na termíny voleb v dalších zemích.

„Nic tedy nenutí Jiřího Kejvala organizovat a provést tuto neplnohodnotnou volbu, jež navíc odporuje stanovám,“ tvrdí Neusser. „Jsem přesvědčen, že se Jiří Kejval pouze pokouší zneužít současné pandemické situace,“ říká.

Neusser míní, že pokud by tomu tak nebylo, Kejval by nejprve navrhl zkrácené mandáty a poté, až by to situace dovolila, proběhlo by řádné plénum ČOV.

„Volba by se měla uskutečnit v klidu, podle stanov a včetně demokratické diskuse, až veškerá opatření ustanou,“ tvrdí.