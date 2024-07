Barevný Wimbledon? Olympijské znesvěcení tenisového chrámu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Kdo tenkrát v červenci 2012 vkročil do All England Clubu poprvé, nejspíš si nepřipadal nějak divně. Tradiční wimbledonští návštěvníci i sami tenisté a trenéři ovšem žasli. Jako by do zvyky opředeného a dokonale vyšňořeného areálu vtrhli barbaři, vyznavači neznabožského kultu pěti kruhů. Chrám totiž na dva týdny obsadili pořadatelé olympijských her. A skoro všechno bylo jiné. Vesměs horší.