Tahiti od Paříže dělí více než 15 tisíc kilometrů a časový posun 12 hodin. Závodit by se podle návrhu mělo u vesnice Teahupoo na pláži, která je vyhlášená vysokými vlnami. Olympijskou vesnici by tu suplovaly dočasné montované domky, které by byly po skončení soutěží opět odstraněny.



Olympijská premiéra čeká surfaře letos v Tokiu. V Japonsku se bude soutěžit na surfařské pláži Curigasaki v Ičinomije v prefektuře Čiba.