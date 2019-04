Kandidatura Stockholmu na zimní hry 2026 získala vládní záruky

Udělení vládní garance potvrdila švédská ministryně pro sport a kulturu Amanda Lindová. „Teď začneme tvrdě pracovat na tom, abychom to vyhráli. Máme dobré šance, ale je potřeba ještě hodně práce,“ uvedl zástupce Švédského olympijského výboru Peter Reinebo.

Rozpočet her by měl být 1,24 miliardy eur (zhruba 31,8 miliardy korun). Dvě třetiny této částky by měly pocházet z Mezinárodního olympijského výboru a zbylá třetina ze soukromých zdrojů.

Olympijská kandidatura Stockholmu počítá se soutěžemi nejen v metropoli, ale i v Aare, Falunu a také lotyšské Siguldě, kde je ledové koryto pro boby, skeleton a saně. Minulý týden kandidaturu podpořil také lotyšský premiér Arturs Krišjanis Karinš.

O pořadateli ZOH 2026 budou členové Mezinárodního olympijského výboru hlasovat 24. června v Lausanne. V roce 2022 se budou zimní hry konat v Pekingu.