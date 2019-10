Nejsem korupčník! Znechucený Holm v olympijském výboru radši skončí

Bývalý vynikající skokan do výšky hodlá příští rok z MOV odejít. Je znechucený z paušalizujících názorů na MOV i jeho samotného, které považuje za nespravedlivé. „Je to těžké, když vás považují za velké zvíře a korupčníka. To já ale nejsem,“ brání se třiačtyřicetiletý Holm.

„V každém článku ve Švédsku o MOV se předpokládá, že všichni tam jsou zkorumpovaní. Totéž platí pro atletickou federaci. Už to fakt není legrace,“ řekl švédskému rozhlasu bývalý atlet, jenž chce z MOV odejít po olympijských hrách v Tokiu.

Holm platil za halového specialistu, po střechou se stal čtyřikrát mistrem světa, dvakrát evropským šampionem a dostal se tam i přes 240 centimetrů. Vrchol kariéry prožil na OH 2004, kde mu coby vítězi ze třetího místa gratuloval Čech Jaroslav Bába.

Podívejte se, jak se Holm v roce 2005 dostal přes 240 centimetrů:

Aktivní kariéru ukončil v roce 2008 a o pět let později byl zvolen do Mezinárodního olympijského výboru, kde mu postupně věčný úsměv ze rtů mizel.



Snad najde radost v atletice. Ještě při svých čtyřicátých narozeninách se nechal vyhecovat a výkonem 206 centimetrů překonal národní veteránský rekord. Jako trenér se také podílí na přípravě švédské reprezentantky Sofie Skoogové.