STALO SE 19. ČERVENCE: Rekordní Helsinky. Zátopkovi řádí, poprvé soutěží Sověti

"Just as I always dreamed in secret, l raised my arms, I smiled and I crossed the finish line." Josy Barthel, born 93 years ago, touched the Olympic skies(as did Emil Zátopek) in Helsinki 1952.