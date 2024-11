Coe varuje: Nesmíme zabíjet ženský sport. Boxerská kauza je mementem

„Nesmíme zabíjet ženský sport,“ řekl.

Slíbil, že zavede nekompromisní politiku na ochranu ženského sportu a jasnější pravidla, pokud jde o problematiku transgender sportovců a sportovců s rozdílným vývojem pohlaví.

Na otázku, zda si myslí, že současné pokyny MOV v této otázce jsou příliš nejednoznačné, odpověděl okamžitě: „Ano, jsou.“

Vášnivou diskuzi letos rozpoutaly události související s boxerským turnajem na hrách v Paříži. Na něm Alžířanka Imán Chalífová a Tchajwanka Lin Jü-tching triumfovaly poté, co jim byla předtím na mistrovství světa v roce 2023 zakázána účast Mezinárodní boxerskou asociací IBA, která uvedla, že testovala obě boxerky a jejich „DNA má mužské chromozomy XY“.

Jak poukázala některá světová média, výsledky těchto testů IBA nikdy nezveřejnila a z mistrovství je tehdy bez řádného procesu a podrobnějšího odůvodnění vyloučil generální tajemník IBA.

Mezinárodní olympijský výbor jim naopak povolil v Paříži startovat, když jim na základě analýz svých vědeckých expertů přiznal status žen. Současně obvinil IBA z porušení lékařských a etických standardů kvůli předchozí komunikaci o výsledcích genetických testů.

Sociálními sítěmi se vzápětí rychle šířily dezinformace, že se ve skutečnosti jedná o transgender boxery, kteří se narodili jako muži. Takové zprávy však byly rychle vyvráceny. Problém obou boxerek totiž měl označení DSD, které se užívá pro situaci, kdy se někteří lidé rodí jako ženy, tedy s ženskými pohlavními orgány, ale mohou mít přitom i jiné pohlavní chromozomy než ženské XX.

Alžírská boxerka Imán Chalífová slaví zisk zlaté medaile.

„Jak jste se cítil při sledování ženského boxu v Paříži?“ zeptali se nyní novináři Coea.

„Nepříjemně,“ odvětil.

Kauza se stala i nástrojem v geopolitickém boji. Organizace IBA vedená Putinovým mužem Omarem Kremljovem usilovala o její výraznou eskalaci v médiích a na sociálních sítích. Údajně se tak chtěla MOV pomstít za to, že se s IBA v minulosti rozešel ve zlém a zbavil ji možnosti organizovat olympijský turnaj. K roztržce přitom v minulosti došlo kvůli sérii korupčních skandálů IBA a posléze i kvůli Kremljovovu napojení na Putina a ruské mocenské struktury.

To vše však nic nemění na skutečnosti, že existuje vážný problém související s hranicí pro určení ženských sportovkyň v jednotlivých sportech.

Osmašedesátiletý Coe slíbil, že vytyčení jasných pravidel bude jeho jasnou prioritou, pokud jej v březnu zvolí prezidentem MOV a nástupcem Thomase Bacha.

Sebastian Coe na Diamantové lize v Curychu

„Box je nebezpečným sportem, který vyžaduje v tomto směru křišťálově jasné pokyny z vrcholu olympijského hnutí,“ uvedl.

„Ale nejde jen o box. Musíme mít jasnou politiku ohledně žen ve všech sportech,“ dodal na akci World Athletic Event v Budapešti. „Mezinárodní federace očekávají, že takovou politiku, nebo chcete-li myšlenkové vedení, vytvoří právě MOV. Pokud nebudeme ženský sport dostatečně chránit a bránit, pak riskujeme jeho ztrátu. Nikdy se sice nezavděčíme všem, ale musíme mít jasnou pozici. Bez ní se do podobně složitých situací, jakou byla ta v Paříži, budeme dostávat zas a znovu.“

Světová atletika byla jednou z prvních organizací, která zavedla striktní pravidla pro sportovce s odlišným sexuálním vývojem (DSD). Stalo se tak po zdlouhavé právní bitvě zahrnující především jihoafrickou běžkyni Caster Semenyaovou.

Rovněž další sporty jako triatlon a plavání přijaly v tomto směru přísná pravidla.

Nicméně nedávná zpráva speciální komise OSN hovoří o „nadále pokračujícím vnikání biologických mužů do ženských sportů, které podkopává integritu a bezpečnost.“

Zpráva OSN bije na poplach ohledně „politiky implementované mnohými mezinárodními a národními sportovními federacemi v souladu s národní legislativou v některých zemích, která umožňuje mužům, kteří se identifikují jako ženy, soutěžit v ženských sportovních kategoriích.“

Zpráva dokonce vypočítává: „Podle informací obdržených do 30. března 2024 ztratilo více než 600 sportovkyň ve více než 400 soutěžích ve 29 různých sportech nejméně 890 medailí kvůli účasti biologických mužů“.

Coe obvinil olympijské funkcionáře z nedostatečného plánování a malé prozíravosti. „Strávil jsem pět let i prací v kontrolním výboru Britské boxerské asociace. Také proto mohu říci, že box v tomto směru nemá jednoznačnou a transparentní politiku. Proto se dostává do těchto situací, a ty pak mohou být i zneužívány k politickým cílům.“

Volby prezidenta MOV se budou konat na 144. zasedání MOV, které proběhne od 18. do 21. března 2025 v Aténách.

Britský funkcionář je považován za jednoho ze tří největších favoritů společně se Španělem Juanem Antoniem Samaranchem mladším a s Kirsty Coventryovou ze Zimbabwe. Oba dva jeho velcí soupeři na rozdíl od něj hovořili o tom, že podporují brzký návrat ruských sportovců do soutěží.

Thomas Bach (vlevo) je prezidentem Mezinárodního olympijského výboru nyní, Sebastian Coe se chce stát jeho nástupcem. Vzájemné porozumění však nesdílejí.

„Olympijské hnutí by mohlo a mělo být řízeno lépe. Opravdu využíváme dovednosti a zkušenosti mých kolegů, s nimiž sedím na zasedáních a kongresech, k nejlepšímu efektu? Nejsem si jistý,“ nechal se slyšet Coe.

Ví, že si takovými prohlášeními může některé funkcionáře popudit.

Přesto trvá na tom, že jeho nejlepší vlastností je schopnost budovat konsenzus a efektivně pracující tým. „Dokázal jsem to při organizaci her v Londýně. Dokázal jsem to v Britském olympijském výboru. Dokázal jsem to ve Světové atletice. Mám i schopnost nacházet kompromisy. Ale to neznamená, že nejsem ochoten dělat těžká rozhodnutí, když je to nutné. Trénoval jsem na to po většinu svého života. Věřím, že mám plán a vizi, jak mohu olympijské hnutí změnit.“

Získá však pro tuto vizi dostatek členů MOV, kteří pro něj zvednou ruku?