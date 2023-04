Sapporo se možná bude ucházet až o olympiádu v roce 2034 místo roku 2030

Sedmašedesátiletý politik řídí toto japonské město a o víkendu ve volbách na další čtyřleté období porazil Kaorua Takana a Hidea Kibatu, kteří byli proti olympijské kandidatuře Sappora.

Kampaň na její podporu je od loňského prosince pozastavená kvůli korupčnímu skandálu kolem OH 2021 v Tokiu. Před tím bylo Sapporo považováno za favorita v boji o nejbližší volnou zimní olympiádu.

Prezident národního olympijského výboru uznal, že volby starosty ukázaly, že řada místních obyvatel cítí kvůli pořádání ZOH obavy a úzkost. „Je těžké pokračovat s původním plánem kandidatury, aniž bychom získali porozumění lidí. Musíme dělat věci opatrně, jinak se nepohneme kupředu,“ uvedl Jamašita.

Nedávné průzkumy ukázaly rostoucí odpor místních proti tomu, aby Sapporo podruhé hostilo zimní olympijské hry. Při tom posledním, který provedla organizace UHB při nedávných volbách, bylo proti 60 procent respondentů. Nemůže to ale být považováno za přesný obraz nálad ve společnosti, protože se nekonalo oficiální referendum.

Staronový starosta Sappora Akimoto uznal, že další kroky kolem kandidatury nejsou možné do vyřešení korupčního skandálu kolem tokijské olympiády.

Pokud by se Sapporo přestalo ucházet o ZOH v roce 2030, znamenalo by to další problémy pro Mezinárodní olympijský výbor (MOV) při hledání hostitele této zimní olympiády. Kandidaturu už stáhl Vancouver, který nezískal podporu vlády Britské Kolumbie, a Salt Lake City by raději hostilo ZOH až v roce 2034 kvůli příliš blízkému termínu po letních hrách v Los Angeles 2028.

Pořadatele ZOH 2030 chtěl MOV oznámit na letošním kongresu v Bombaji, ale rozhodnutí odložil na příští rok. V Sapporu se zimní olympijské hry konaly už v roce 1972. Japonsko pořádalo ještě ZOH 1998, kdy se sportovci sjeli do Nagana.