Na olympiádě bude moci startovat maximálně deset čistých ruských atletů

Nevhodné poznámky vůči ženám znamenají odchod dalšího důležitého muže olympijských her v Tokiu. Kreativní ředitel...

Lubomír Jančařík je prvním českým stolním tenistou s jistotou účasti na olympiádě v Tokiu. Účastník her v Riu si start...

Pro olympioniky by měla být dostupná čínská vakcína proti covidu

Pro účastníky letošních olympijských her v Tokiu a zimních olympijských her 2022 v Pekingu by měla být dostupná čínská...