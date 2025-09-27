Mezinárodní paralympijský výbor zrušil suspendaci Ruska a Běloruska

Autor:
  10:43
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na svém generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, jež byla v platnosti od vpádu Ruska na Ukrajinu. Účast sportovců z těchto zemí na březnových paralympijských hrách v Itálii však bude záviset na rozhodnutí mezinárodních federací šesti paralympijských sportů.

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026 | foto: Hiro KomaeAP

IPC částečně suspendoval paralympijské výbory Ruska a spojeneckého Běloruska v roce 2023. Nyní členové odhlasovali jejich návrat k plnému členství se všemi právy a výsadami. „IPC nyní bude co nejdříve pracovat s oběma členskými federacemi na praktických záležitostech,“ uvedl IPC v prohlášení.

Dnešní rozhodnutí formálně otevírá cestu k tomu, aby sportovci Ruska a Běloruska mohli za necelého půl roku startovat pod svou vlajkou na paralympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo. To však záleží na přístupu mezinárodních federací šesti paralympijských sportů, které zatím trvaly na suspendaci sportovců těchto zemí. Na zimní paralympiádě se závodí v běhu na lyžích, sjezdovém lyžování, snowboardingu, biatlonu, hokeji a curlingu.

Na loňské letní paralympiádě v Paříži mohli Rusové a Bělorusové startovat pouze jako neutrální za přísných podmínek. Ze zimní paralympiády v Pekingu 2022 konané krátce po invazi na Ukrajinu byli vyloučeni.

IPC se tak dnes výrazně odchýlil od nedávného rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru. Výkonný výbor MOV minulý týden oznámil, že na ZOH v Itálii budou moci sportovci těchto zemí startovat stejně jako v Paříži jen jako individuální neutrální sportovci, pokud splní daná kritéria.

Olympijské hry v Miláně a Cortině se budou konat 6. až 22. února, paralympijské hry 6. až 15. března.

Výsledky

