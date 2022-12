Prezident MOV Bach chce diskutovat o návratu ruských sportovců do soutěží

„Sportovci by neměli být trestáni za činy svých vlád. Prověřujeme možnosti, jak jim umožnit účast,“ citovala agentura SID Bacha po dnešním skončení zasedání výkonné rady MOV v Lausanne.

Bach ale zároveň potvrdil, že se jeho organizace drží postoje z února. MOV po začátku války vyzval mezinárodní sportovní federace, aby přesunuly své akce z Ruska a zakázaly na nich sportovcům Ruska a Běloruska účast. Dnes Bach uvedl, že sankce musejí „vzhledem k aktuální situaci zůstat v platnosti.“

Německý funkcionář nicméně zopakoval, že rozhodnutí o zákazu startu Rusů a Bělorusů udělal MOV „s těžkým srdcem“. „Museli jsme jednat v rozporu s vlastními hodnotami. Udělali jsme to, co jsme nikdy neudělali a nikdy udělat nechtěli, tedy zakázat sportovcům účast pouze na základě jejich pasů. Účast by měla být podmíněna pouze sportovní výkonností a ne na základě politického vměšování,“ řekl Bach.

O osudu ruských a běloruských sportovců debatovala dnes výkonná rada MOV několik hodin a téma bude na stole i v pátek během 11. olympijského summitu v Lausanne. Jako host se ho zúčastní i prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.