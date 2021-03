Bach nemá před středeční volbou předsedy MOV protikandidáta

Bach se stal devátým předsedou MOV v září 2013, kdy nahradil Belgičana Jacquesa Roggea. Bývalý šermíř a olympijský šampion z Montrealu 1976 tehdy předčil dalších pět kandidátů. Tentokrát žádného soupeře nemá, takže bude řídit světové olympijské hnutí do roku 2025. Pak jeho funkční období definitivně skončí.

V posledních letech Bach několikrát čelil kritice zejména kvůli postoji k ruskému dopingu a kvůli rozhodnutí MOV nechat start ruských sportovců na jednotlivých federacích. Navzdory výhradám zejména z řad sportovců má nadále podporu národních svazů i sportovních federací.

Vystudovaný právník je členem MOV od roku 1991, v letech 2000 až 2004 a 2006 až 2013 zastával funkci místopředsedy. Sedm let stál též v čele Německého olympijského výboru. Je autorem Olympijské agendy 2020, která mimo jiné zrušila limit pro počet sportů na OH nebo umožnila hostitelským městům přesunout některé soutěže do jiných oblastí.