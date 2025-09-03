Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval uzavřeli smlouvu v Tyršově domě. „Pevně ale věříme, že to bude dlouhodobá věc,“ shodují se obě strany.
Tisková konference skupiny CSG ve spolupráci s Českým olympijským týmem u příležitosti oznámení vzájemné spolupráce. Místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour (vlevo) a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval podepsali novou partnerskou smlouvu do roku 2029. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Je to přelomový okamžik. Startujeme spolupráci, která v dějinách naší skupiny nemá obdoby,“ liboval si Chour. „Jsme velice rádi, že se nám spolupráci a její parametry podařilo s Jirkovým týmem dotáhnout až do konce.“

S Kejvalem také poukazuje na to, že podstatné pro oba subjekty byly vize a hodnoty, které je spojují.

Tisková konference skupiny CSG ve spolupráci s Českým olympijským týmem u příležitosti oznámení vzájemné spolupráce. Místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour (vpravo) a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval podepsali novou partnerskou smlouvu do roku 2029.

„V tomto případě je to naplněno měrou vrchovatou,“ usmál se Kejval. „Jak CSG, tak nám záleží nesmírně záleží na zdravém životním stylu, fyzické kondici, především u mladé generace, a šířeji brannou schopnost celého národa.“

Načež Chour vzápětí doplňoval: „Vlastnosti jako vytrvalost, rychlost, stabilita a houževnatost připisujeme především sportu. A co je ve sportu víc než olympijská myšlenka? Naše kroky jednoznačně vedly ke dveřím Českého olympijského týmu.“

Partnerství, jemuž předcházely několikaměsíční přípravy, se zaměřuje na tři hlavní projekty.

Tisková konference skupiny CSG ve spolupráci s Českým olympijským týmem v Tyršově domě u příležitosti oznámení vzájemné spolupráce. Místopředseda představenstva a výkonný ředitel CSG David Chour, ředitelka korporátní komunikace a marketingu skupiny CSG Kateřina Petko (uprostřed), předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval (vlevo), olympijský vítěz a pětinásobný medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál (vpravo) a zápasnice, medailistka z vrcholných akcí a ambasadorka Olympijského víceboje, Adéla Hanzlíčková (dole).

České domy pro olympiády v Miláně (2026) a Los Angeles (2028), kde se fanoušci přímo v dějišti Her setkávají se sportovci. Dále na Olympijské festivaly a na projekt Olympijský víceboj, jenž cílí na zvýšení pohybu a zájmu o sport mezi dětmi na školách.

„Tenhle projekt vnímám moc pozitivně,“ reagovala jeho ambasadorka, zápasnice Adéla Hanzlíčková, mimo jiné medailistka z mistrovství světa i Evropy, kterou za vrcholový sport doprovázel také olympijský vítěz, kajakář Josef Dostál.

„Kromě toho, že dětem uděláme nějaký program, můžu jim i všechno vysvětlit,“ dodávala Hanzlíčková. „Čísla vypadají zle, máme vysokou míru obezity, děti se sportu věnují méně než dřív. Ale když je navštívím, vidím, jak se rozzáří a zájem mají. Je potřeba to v nich jen probudit a ukázat jim cestu.“

Olympijský vítěz a pětinásobný medailista v rychlostní kanoistice Josef Dostál se zápasnicí, medailistkou z vrcholných akcí a ambasadorkou Olympijského víceboje Adélou Hanzlíčkovou pózují po tiskové konferenci v Tyršově domě, na které skupina CSG oznámila partnerství s Českým olympijským týmem.

To je jedna z hlavních met společnosti CSG, která patří nejbohatšímu Čechovi Michalu Strnadovi. Ve sportu se angažuje také třeba v hokeji či motorsportu.

Firma podniká v obranném, technologickém a strojním průmyslu, závody má kromě Evropy také v Asii (Indie) a ve Spojených státech. Na domácím trhu mezi její klíčové společnosti patří výrobce automobilů Tatra Trucks.

V Itálii pak vyrábí zbraně Perazzi pro sportovní brokovou střelbu, které využívají olympijští šampioni včetně Davida Kosteleckého, vítěze z Pekingu 2008 a stříbrného medailistu z Tokia 2020.

Odteď se spojuje s olympijskou reprezentací. Zatím na čtyři roky.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.