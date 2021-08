Vítejte na příštích olympijských hrách. V Paříži. A také v Polynésii

Tokio předalo pomyslnou štafetu letních olympiád na další tři roky Paříži.

Metropole nad Seinou se stane po Londýnu druhým městem v historii, které přivítá hry už potřetí. Ty s letopočtem 2024 navážou na dávné předchůdce z let 1900 a 1924.

„Hry se vrátí do Paříže přesně sto let poté, co se zde konaly naposledy. Takové výročí pro nás hodně znamená. Francie má k olympiádám velmi silný vztah,“ ujišťoval na tokijské tiskové konferenci Tony Estanguet, předseda organizačního výboru a v minulosti trojnásobný olympijský vítěz i mistr světa ve vodním slalomu.

Jaké to budou hry? Čím budou novátorské?