Hanebný krok, zrada svědomí. Návrat Rusů na paralympiádu vyvolal ostré reakce

Že Rusko dál masakruje ukrajinské obyvatelstvo ve své dobyvačné válce? Jakoby to najednou nevadilo. Poměrem 91:77 i tak dosáhlo při hlasování Mezinárodního paralympijského výboru svého.
Podle analytiků se mu to povedlo hlavně díky usilovnému lobbování (včetně významných finančních pobídek) v zemích globálního Jihu, tedy Asie, Afriky a Latinské Ameriky.
„Rusko, jehož mentalita je založena na ignorování pravidel, nikdy nešetřilo zdroji při prosazování svých zájmů,“ poznamenal vzápětí Matvij Bidnyj, ukrajinský ministr sportu.
Paralympijský výbor schválil start ruských sportovců na letních hrách v Paříži
Britská média takové ruské praktiky dokládala i na příkladu bývalého britského europoslance Nathana Gilla ze strany Reform UK, jemuž v minulém týdnu prokázali, že přijímal úplatky na podporu ruských pozic.
Britská vláda po verdiktu Mezinárodního paralympijského výboru zdůraznila, že „Rusko by mělo zůstat vyloučeno z mezinárodního sportu, protože svou invazí do nezávislé země porušuje Olympijskou chartu“.
Naopak ruská vláda ve vlastní tiskové zprávě jásala: „Spravedlnost zvítězila.“
Jaká spravedlnost, reagovaly mnohé evropské země. „Dokud trvá agrese na Ukrajině, ruští sportovci nemají na mezinárodních akcích co dělat,“ říká Tadeáš Mahel, mluvčí Českého paralympijského výboru. „Naši zástupci samozřejmě hlasovali proti jejich návratu.“
Ukrajinský ministr Bidnyj po klíčovém valném shromáždění Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) oslovil prezidenta IPC Andrewa Parsonse: „Chápete, že IPC se zcela zdiskreditoval tímto hanebným rozhodnutím, jež je v rozporu se současným úsilím lidstva zastavit ruskou agresi?“
Brazilský funkcionář odvětil: „Chápu váš postoj, ale rozhodnutí bylo učiněno. Tak o tom musíte přemýšlet.“
„Pak jste zradili svědomí i olympijské hodnoty,“ reagoval Bidnyj.
Zatím je značně nejisté, kolik ruských paralympiků se na hrách skutečně představí. Konečné slovo totiž mají jednotlivé mezinárodní sportovní federace. Například biatlon už dal najevo, že jim kvalifikaci vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině neumožní.
Paní pěti kruhů. Nechce transgender sportovkyně a hledá i cesty k návratu Rusů
Po zvolení Kirsty Coventryové novou prezidentkou MOV se očekávalo, že cestu k návratu Rusů na hry bude „umetat“ spíš Mezinárodní olympijský výbor, jak Coventryová před volbami naznačovala. Však také byla její výhra v Rusku nadšeně oslavována.
MOV nicméně setrval na stejné pozici jako před hrami v Paříži. Oznámil, že Rusové mohou na olympiádě v Milánu startovat pouze jako neutrálové a jen tehdy, pokud nejsou členy ruských vojenských či bezpečnostních složek a veřejně nepodporovali invazi na Ukrajinu. Přičemž v kolektivních sportech je jim start zapovězen absolutně.
Coby neutrálové budou moci soutěžit ruští krasobruslaři, kteří postoupili z kvalifikace v Pekingu. Lyžařská federace FIS naopak odložila rozhodnutí o Rusech na listopad. A biatlonisté jim zabouchli dveře zcela, navzdory nátlaku od MOV, aby je v neutrálním hávu na hry pustili.
„Je správné, že IBU zaujala proti Rusku jasné stanovisko. Není snadné postavit se tak mocné organizaci, jakou je MOV,“ ocenila i norská biatlonová jednička Ingrid Tandrevoldová.
Ruská média si naopak stěžovala na diskriminaci svých sportovců i při závodech, kde startovat směli.
„Na olympijské kvalifikaci krasobruslařů byly ruské hvězdy na sociálních sítích mezinárodní federace ISU v porovnání s jinými krasobruslaři málo oslavovány. Snažili se ignorovat Petrosjanovou a Gumennika, učinit je neviditelnými, i když byli bezkonkurenčně nejlepší,“ uváděl komentář serveru sport24.ru.
O „nespravedlivém a neodůvodněném omezování“ ruských sportovců hovořil rovněž bývalý mistr světa Ilja Averbuch. „Proto nemohu nazvat olympiádu sportovním svátkem.“
Přitom právě ruská propaganda mocně využívá sport ve svém tažení proti Západu a při podpoře nezákonné invaze na Ukrajinu.
V této souvislosti se nechala slyšet i Natália Hejková, bývalá trenérka basketbalistek USK Praha, šampionek Euroligy. V pořadu Hyde Park Civilizace prohlásila: „Kolik ukrajinských sportovců už (kvůli válce) zemřelo? Kolik jich ještě bojuje? Kolik sportovišť mají zničených? Nemyslím si, že Rusové mají právo startovat na mezinárodních akcích.“