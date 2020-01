Česká televize získala práva na olympijské hry z Pekingu i Paříže

ČTK o tom dnes informovala mluvčí televize Karolína Blinková.

Vysílací práva na OH v letech 2018-2024 získala od Mezinárodního olympijského výboru v roce 2015 společnost Discovery, která vlastní Eurosport. Česká televize s ní o rok později uzavřela takzvanou sublicenční smlouvu na zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu a letošní letní olympiádu v Tokiu. Nová smlouva zahrnující další čtyřletý olympijský cyklus na ni navazuje.

Česká televize bude moci v přímém přenosu vysílat všechny starty českých olympioniků. Vedle nepřetržitého vysílání na specializovaném programu ČT sport umožňuje pak nová smlouva v případě časové kolize také operativní vysílání soutěže s českou účastí na webu ČT sport.

Rovněž letos se v době letních olympijských her v Tokiu promění ČT sport ve specializovaný nepřetržitý olympijský kanál. „Proti předchozímu cyklu jsme dosáhli na další navýšení povolených přenosových hodin a diváci tak s jistotou uvidí vše podstatné. Mohu slíbit, že se opět budeme soustředit na vystoupení českých sportovců, tedy na to, co by žádný zahraniční vysílatel garantovat nemohl,“ uvedl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Stanice Eurosport vysílá OH v televizi na kanálech Eurosport 1 a 2 a kompletně na interaktivním Eurosport Player.