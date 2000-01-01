Více než měsíc po olympiádě se účastníci her v Miláně a Cortině ještě jednou sešli na pozvání prezidenta Petra Pavla v Míčovně Pražského hradu. Hlava státu tak mohla osobně pogratulovat například rychlobruslaři Metoději Jílkovi, který se stal nejúspěšnějším českým zástupcem na hrách a zároveň prvním českým olympijským vítězem - teenagerem. Koho dalšího prezidentský pár přivítal si prohlédněte v naší fotogalerii.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Metoděje Jílka doprovodil na Pražský hrad jeho tatínek Ondřej. Devatenáctiletý rychlobruslař si kromě obleku vzal také obě své olympijské medaile.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Do Míčovny Pražského hradu dorazila také druhá česká vítězka z letošní olympiády Zuzana Maděrová. Snowboardistku prezidentský pár podporoval přímo při její zlaté jízdě na svahu v Livignu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Maděrová donesla na Hrad jako dárek zarámovanou fotografii, která zachycuje gratulaci Evy Pavlové po medailovém ceremoniálu v Livignu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Všichni čtyři olympijští medailisté a jejich trenéři dostali od prezidenta pamětní medaili.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
V Míčovně Pražského hradu se sešel i kompletní olympijský tým českých biatlonistů. Závodní kombinézu vyměnili za formální outfit kromě Terezy Voborníkové například také Tomáš Mikyska, Markéta Davidová, Petr Hák nebo Tereza Vinklárková.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Kromě medailistů z olympiády se s prezidentem Pavlem sešly také úspěšné české paralympioničky Simona Bubeníčková a Carina Edlingerová.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Na Pražský hrad dorazili za prezidentským párem také čeští krasobruslařští sourozenci Mrázkovi a Taschlerovi, kterým pražským mistrovstvím světa právě skončila sezona.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Příjemné jarní počasí umožnilo olympijským a paralympijským medailistům ještě i společnou fotografii v zahradách Hradu.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
Celkem se letošních her v Miláně a Cortině zúčastnilo 115 olympioniků a 24 paralympioniků, kteří se mohli na Pražském hradě pochlubit celkem třemi zlatými, šesti stříbrnými a dvěma bronzovými medailemi.
Autor: Michal Sváček, MAFRA