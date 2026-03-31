OBRAZEM: Olympionici se hodili do gala. Prezidenta navštívili Jílek i Voborníková
Více než měsíc po olympiádě se účastníci her v Miláně a Cortině ještě jednou sešli na pozvání prezidenta Petra Pavla v Míčovně Pražského hradu. Hlava státu tak mohla osobně pogratulovat například...
Bylo to euforické, krásné. Ale nemůžete se pořád ohlížet zpět, říká zlatá Maděrová
Když se setkali poprvé, jen stěží věřila tomu, co právě dokázala. Jediný den v Livignu z ní udělal národní hvězdu, kterou od té doby neustále někdo zastavuje. Teď se potkali znovu. Místo závodní...
ZOH v Miláně a Cortině byly čisté. Agentura neodhalila žádný dopingový prohřešek
Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo neměly jediný případ porušení dopingových pravidel, potvrdila ve středu Mezinárodní testovací agentura (ITA). Zveřejnila závěrečnou zprávu, v níž oznámila,...
Testování pohlaví je hrozná věc, říkal MOV. Nyní ale otočil. Kvůli Trumpovi?
Aby mohly sportovkyně soutěžit na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, budou nově muset podstoupit test pohlaví. Stejně jako loni Světová atletika tuto povinnost zavedl také Mezinárodní...
Test pohlaví bude podmínkou pro start v ženské kategorii na hrách, oznámil MOV
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) rozhodl, že v ženských soutěžích na olympijských hrách počínaje Los Angeles 2028 budou moci startovat pouze ženy otestované na nepřítomnost genu SRY, jenž je...
Zklamání, ale také motivace dál. Rozhodly naše chyby, shodli se parahokejisté
Od naší zpravodajky v Itálii Když po utkání dorazili do novinářské mixzóny, byli viditelně zklamaní. Do Milána si čeští parahokejisté přijeli pro medaili, po porážce 2:3 v zápase o bronz proti Číně však odjíždějí se čtvrtým...
Paralympiáda 2026: Jak si vedli čeští sportovci v Miláně a Cortině
Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídly od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava vybojovala šest medailí! V článku najdete kompletní program...
Plave bomby. I ona je skvělá! Supertalenti Bubeníčková a Kratochvíl se obdivují
Od naší zpravodajky v Itálii Když je pozorujete, nemůžete než je obdivovat. Srší z nich láska ke sportu. Ačkoliv ani jeden ještě nesplnil zkoušku dospělosti, jak se často přezdívá maturitě na střední škole, vyspělí jsou velmi....
Výsledky parahokeje na hrách v Miláně a Cortině 2026. Jak si vedli Češi?
Hokejový turnaj na zimní paralympiádě 2026 v Miláně a Cortině patřil k nejatraktivnějším soutěžím celých her. Česká reprezentace první medaili v historii nezískala, v souboji o bronz podlehla Číně....
Tým byl přemotivovaný, hodnotil trenér parahokejistů. Musíme se poučit
Od naší zpravodajky v Itálii Do zápasu vlétli mnohem lépe než jejich soupeři, už po dvou a půl minutách vedli 2:0. Pak ale inkasovali dva rychlé góly, v úvodu třetí třetiny dostali další a skóre už vyrovnat nedokázali. Čeští...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Na zlato jsem neměla, ale jsem šťastná, líčila Bubeníčková. A kde se vzala Ruska?
Od naší zpravodajky v Itálii Je vůbec nejmladší v celé české výpravě, která odcestovala na paralympijské hry do Itálie. Ale zdobí ji velká profesionalita, vyspělost a píle. I proto si Simona Bubeníčková z Val di Fiemme odváží...
Další stříbro pro Bubeníčkovou, parahokejisté duel o bronz prohráli
Simona Bubeníčková obsadila na paralympijských hrách druhé místo v běhu na lyžích na 20 km volnou technikou a vybojovala v Itálii svou už čtvrtou medaili a třetí stříbrnou. Českou zrakově postiženou...