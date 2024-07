Saúdská Arábie bude příští rok hostit premiérové olympijské hry v esportu

Vedení Mezinárodního olympijského výboru oznámilo dohodu se Saúdskou Arábií na pravidelném pořádání akce v příštích 12 letech před dvěma týdny. Pro MOV jsou akceptovanými formami esportu virtuální sporty, sportovní simulace a takové esporty, jež korespondují s „olympijskými hodnotami“.

O podpoře esportu uvažoval MOV už delší dobu ve snaze přilákat mladé fanoušky. V roce 2021 představil pilotní projekt, olympijskou virtuální sérii. O dva roky později zaštítil olympijský týden esportů v Singapuru, kterého se zúčastnilo více než 130 hráčů z celého světa.

Úmysl vytvořit olympijskou soutěž, která by byla pro hráče počítačových her vrcholem podobně jako olympijské hry pro sportovce, oznámil prezident MOV Thomas Bach vloni v říjnu na kongresu v Bombaji. Od té doby výbor jednal s potenciálním hostitelem.

„Ať už je náš názor na esport a gaming jakýkoliv, čísla mluví sama za sebe: na celém světě jsou přes tři miliardy lidí, kteří mají zkušenosti s hraním. A tohle číslo každý den roste,“ uvedl Bach v pondělí při zahájení kongresu. „Pokud chceme stále v životech mladých lidí něco znamenat, pokud chceme inspirovat další generaci olympijskými hodnotami, tak musíme jít tam, kde jsou mladí lidé: do skutečného, ale i do digitálního světa. Musíme jít do esportu. Otevřela se nám jedinečná příležitost, takže jí pojďme využít,“ řekl německý funkcionář, jenž je znám svým pragmatismem.

Saúdská Arábie, která v posledních letech stále aktivněji investuje do sportu, se s MOV komerčně spojí poprvé. V současné době hostí Rijád dvouměsíční Světový pohár esportu. Dalším krokem bude vypracování seznamu titulů, které mají být do olympijských her v esportu zahrnuty, a kvalifikačního procesu a podmínek pro hráče. MOV vyzval mezinárodní federace, které již spustily elektronickou verzi svého sportu, aby se do budoucí soutěže připojily.

Naposledy získala Saúdská Arábie pořadatelství tenisového Turnaje mistryň, což vzbudilo i nevoli vzhledem k porušování lidských práv či diskriminaci žen a homosexuálů v muslimské zemi. Ta financuje například i lukrativní golfovou sérii LIV, přilákala závod mistrovství světa formule 1 a ve velkém investuje do fotbalu či boxu.

Bach před časem ujistil, že si je vědom kontroverzí kolem spojení s monarchií z Perského zálivu. Prostřednictvím dohody o partnerství chce MOV zajistit respektování olympijských hodnot, trvá zejména na rychlém rozvoji ženského sportu v zemi, reformách zaručujících zastoupení žen ve vedení všech sportovních federací a také na rovném odměňování mužů a žen nominovaných do reprezentace.