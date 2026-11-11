Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

Autor: ,
Aktualizujeme   14:57
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017. | foto: Profimedia.cz

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na svém webu. Svojanovský o dva a půl roku přežil svého staršího bratra Pavla, se kterým získal na dvojce s kormidelníkem stříbro a bronz na olympijských hrách či titul mistra Evropy.

„Odchod Oldy Svojanovského mě velmi mrzí. Jako veslař jsem vždycky vnímal, jak mimořádnou osobností byl. Olympijské medaile, které společně s Pavlem vybojovali, jsou součástí historie českého sportu,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, bývalý reprezentant ve veslování.

„Olda ale nebyl jen skvělým sportovcem. Byl hlavně člověkem s velkým srdcem, který celý život držel při sobě olympijskou rodinu. Vážil jsem si jeho energie, nadhledu i toho, jak mu záleželo na druhých. Bude nám moc chybět,“ dodal Kejval.

Bratři Pavel a Oldřich Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympijských hrách v Montrrealu v roce 1976.

Prvního velkého medailového úspěchu bratři Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem dosáhli v roce 1969 na evropském šampionátu v Klagenfurtu, kde vyhráli před olympijskými vítězi z Mexika Italy Primem Baranem a Angelem Rossettem.

O dva roky později skončili na kontinentálním mistrovství druzí za východoněmeckou dvojicí Wolfgang Gunkel, Jörg Lucke, která je odsunula na druhé místo i v olympijském závodě na hrách v Mnichově 1972. Čtyři roky nato byli Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympiádě v Montrealu třetí. Bronz získali rovněž na mistrovství světa v Lucernu v roce 1974.

Oldřich Svojanovský byl od roku 2004 dvacet let předsedou Českého klubu olympioniků. V posledních letech působil jako jeho místopředseda.

„Ztratili jsme velkého kamaráda a člověka, který měl srdce na správném místě,“ řekl nynější předseda klubu Pavel Benc. „Oldřich Svojanovský pro Český klub olympioniků udělal obrovský kus práce. Věnoval mu mnoho let a vždycky mu záleželo na tom, aby olympionici zůstávali jednou rodinou, aby se setkávali, pomáhali si a nikdo z nich nezůstal stranou. Navazovat na jeho práci je pro nás velký závazek,“ uvedl Benc.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NizozemskoFotbal - - 11. 11. 2026:Česko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.17
  • 6.20
  • 14.00
Kanada vs. FinskoHokej - Skupina B - 11. 11. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 40.00
Německo vs. ŠvýcarskoHokej - Skupina A - 11. 11. 2026:Německo vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 4.40
  • 1.39
Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.70
  • 7.66
  • 2.59
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 3.08
  • 4.20
  • 1.95
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
11. 11. 17:00
  • 1.37
  • -
  • 2.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Premium
Běloruský útočník Shane Prince překonává Maxima Dorožka v ruské brance.

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov se rozčiluje: „Jak je možné, že hostitelské země hokejových šampionátů chtějí navzdory verdiktu CAS bránit účasti ruské reprezentace?“ A když už je v ráži,...

Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

Aktualizujeme
Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017.

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na...

Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

Aktualizujeme
Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017.

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na...

11. listopadu 2026  14:57

S ruským hokejem v džungli právních kliček. Jak se dříve vylučovali agresoři

Premium
Běloruský útočník Shane Prince překonává Maxima Dorožka v ruské brance.

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov se rozčiluje: „Jak je možné, že hostitelské země hokejových šampionátů chtějí navzdory verdiktu CAS bránit účasti ruské reprezentace?“ A když už je v ráži,...

4. listopadu 2026

Hašek o návratu Rusů: „Ne válce“ nestačí, musí ji jasně odsoudit. NHL se vyhýbá

Dominik Hašek během debaty na novinářském sympoziu Forum Nordicum v Novém Městě...

Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 zaujal jasné stanovisko. Legendární hokejový brankář Dominik Hašek patří k hlasitým kritikům režimu prezidenta Vladimira Putina. „Je to největší...

23. října 2026  9:15

Olympijský maraton? Ano! Johaugová udivuje i bez lyží, chce do Los Angeles

Therese Johaugová po půlmaratonu v Kodani.

Bývalá norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová se pokusí kvalifikovat v maratonu na letní olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. Debut na královské vytrvalecké trati ji čeká 6. prosince ve...

19. října 2026  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.