„Odchod Oldy Svojanovského mě velmi mrzí. Jako veslař jsem vždycky vnímal, jak mimořádnou osobností byl. Olympijské medaile, které společně s Pavlem vybojovali, jsou součástí historie českého sportu,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, bývalý reprezentant ve veslování.
„Olda ale nebyl jen skvělým sportovcem. Byl hlavně člověkem s velkým srdcem, který celý život držel při sobě olympijskou rodinu. Vážil jsem si jeho energie, nadhledu i toho, jak mu záleželo na druhých. Bude nám moc chybět,“ dodal Kejval.
Prvního velkého medailového úspěchu bratři Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem dosáhli v roce 1969 na evropském šampionátu v Klagenfurtu, kde vyhráli před olympijskými vítězi z Mexika Italy Primem Baranem a Angelem Rossettem.
O dva roky později skončili na kontinentálním mistrovství druzí za východoněmeckou dvojicí Wolfgang Gunkel, Jörg Lucke, která je odsunula na druhé místo i v olympijském závodě na hrách v Mnichově 1972. Čtyři roky nato byli Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympiádě v Montrealu třetí. Bronz získali rovněž na mistrovství světa v Lucernu v roce 1974.
Oldřich Svojanovský byl od roku 2004 dvacet let předsedou Českého klubu olympioniků. V posledních letech působil jako jeho místopředseda.
„Ztratili jsme velkého kamaráda a člověka, který měl srdce na správném místě,“ řekl nynější předseda klubu Pavel Benc. „Oldřich Svojanovský pro Český klub olympioniků udělal obrovský kus práce. Věnoval mu mnoho let a vždycky mu záleželo na tom, aby olympionici zůstávali jednou rodinou, aby se setkávali, pomáhali si a nikdo z nich nezůstal stranou. Navazovat na jeho práci je pro nás velký závazek,“ uvedl Benc.