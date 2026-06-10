Tedy: už žádné sankce, žádné prověrky, kdo ze sportovců schvaluje invazi na Ukrajinu, žádné restrikce pro členy armádních klubů.
Děgťarjov na fóru popisoval, jak od začátku roku 2026 zněla ruská hymna na mezinárodních sportovních akcích 144krát a vyhlásil: „Náš plnohodnotný návrat prospěje celému světu.“
Sobotní triumf Rusky Mirry Andrejevové na Roland Garros oslavovala na síti X též Alice Weidelová, předsedkyně krajně pravicové německé strany AfD. Vzápětí proruské političce děkoval Kirill Dmitrijev, vrchní Putinův vyjednavač s USA a Ukrajinou: „Drahá Alice, jsi vůdkyní nejoblíbenější strany v Německu a hlasem německých občanů. Děkuji ti za milý komentář o Miře a za podporu našeho úsilí o apolitický sport.“
Podívejte se, kolik zemí dnes ve světě válčí – a trpíme za to jen my. To musí skončit.