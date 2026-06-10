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Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus

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Ruska Jana Zajkinová a druhá Ukrajinka Sofija Krainská na evropském šampionátu moderních gymnastek. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v projevu na Putinově Národním ekonomickém fóru v Petrohradu ocenil mnoha vzletnými slovy plány prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové, načež dodal: „Na hrách v Los Angeles 2028 by měla být přítomna kompletní ruská výprava s vlajkou i hymnou.“

Tedy: už žádné sankce, žádné prověrky, kdo ze sportovců schvaluje invazi na Ukrajinu, žádné restrikce pro členy armádních klubů.

Děgťarjov na fóru popisoval, jak od začátku roku 2026 zněla ruská hymna na mezinárodních sportovních akcích 144krát a vyhlásil: „Náš plnohodnotný návrat prospěje celému světu.“

Sobotní triumf Rusky Mirry Andrejevové na Roland Garros oslavovala na síti X též Alice Weidelová, předsedkyně krajně pravicové německé strany AfD. Vzápětí proruské političce děkoval Kirill Dmitrijev, vrchní Putinův vyjednavač s USA a Ukrajinou: „Drahá Alice, jsi vůdkyní nejoblíbenější strany v Německu a hlasem německých občanů. Děkuji ti za milý komentář o Miře a za podporu našeho úsilí o apolitický sport.“

Podívejte se, kolik zemí dnes ve světě válčí – a trpíme za to jen my. To musí skončit.

Šamil Tarpiščev, ruský člen MOV

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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10. 6. 02:00
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Irák vs. VenezuelaFotbal - - 10. 6. 2026:Irák vs. Venezuela //www.idnes.cz/sport
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Argentina vs. IslandFotbal - - 10. 6. 2026:Argentina vs. Island //www.idnes.cz/sport
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Brunclík vs. MartinTenis - - 10. 6. 2026:Brunclík vs. Martin //www.idnes.cz/sport
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Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v projevu na Putinově Národním ekonomickém fóru v Petrohradu ocenil mnoha vzletnými slovy plány prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty...

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