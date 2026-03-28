Testování pohlaví je hrozná věc, říkal MOV. Nyní ale otočil. Kvůli Trumpovi?

Prezidentka MOV Kirsty Coventryová už při své kandidatuře označila „ochranu ženské kategorie“ za jednu z priorit, kterým se chce ve funkci věnovat. Nyní tak organizace zavádí test na gen SRY, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců.
Z olympiády budou vyloučené transgender ženy a sportovkyně s odlišným sexuálním vývojem (DSD), což byl případ dvojnásobné šampionky v běhu na 800 metrů Caster Semenyaové. Podle agentury AP ale není znám aktuální počet takových sportovkyň na olympijské úrovni.
|
Nejspíše bude téměř nulový.
Na hrách v Paříži sice vyvolala kontroverzi účast boxerek Imán Chalífové z Alžírska a Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, které byly z dřívějšího mistrovství světa vyřazeny kvůli nespecifikovaným testům. Ale ani u nich se dodnes nepotvrdilo, že by gen SRY měly, Lin Jü-tching navíc podle nejnovějších zpráv od Mezinárodní boxerské asociace podmínky pro ženskou kategorii splňuje.
„Test pohlaví klidně podstoupím, jsem si jistá tím, že jsem žena,“ říkala Chalífová v reportáži CNN v době, kdy ještě nebylo nové nařízení MOV platné. Právě její příklad dlouhodobě využívá americký prezident Donald Trump, jenž Alžířanku označuje za muže a podepsal nařízení, že v USA nesmí soutěžit transgender sportovkyně.
Zřejmě i proto jedna z hlavních sportovních organizací na světě pod vedením Coventryové vzhledem k nadcházejícím hrám v Los Angeles rozhodla o nutnosti testu pohlaví. „Tohle zařídil Trumpův zákon na ochranu ženského sportu,“ napsala na sociální síti X tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.
|
Ještě dva roky zpět však MOV tvrdil úplný opak. K praxi, která se naposledy používala na hrách v Atlantě v roce 1996, se nechtěl vracet.
„Nemyslím si, že bychom měli vyzývat k návratu špatných časů testování pohlaví,“ sdělil na olympiádě v Paříži mluvčí MOV Mark Adams. „Byla by to opravdu hrozná věc. Myslím, že se shodneme, že to není správná cesta vpřed.“
Což už zřejmě neplatí. Podobnou cestou se loni vydala také Světová atletika, její šéf Sebastian Coe nařídil test na výskyt genu SRY atletkám, které se účastnily zářijového mistrovství světa v Tokiu. Už tehdy ale pro The Conversation vystoupil Andrew Sinclair, australský vědec, který gen SRY společně se svým týmem před 36 lety popsal a stále se jím odborně zabývá.
„Světová atletika tvrdí, že SRY je spolehlivý indikátor biologického pohlaví. Jenže pohlaví je složitější – zahrnuje chromozomy, pohlavní žlázy (vaječníky a varlata), hormony i sekundární znaky. Použít gen SRY jako měřítko je chybné – test totiž pouze zjistí, zda gen existuje,“ varuje v komentáři.
„Neřekne nám nic o tom, zda funguje, zda se vytvořila varlata, zda tělo produkuje testosteron, a pokud ano, zda na něj reaguje. Například na olympiádě v Atlantě v roce 1996 mělo osm ze 3 387 sportovkyň pozitivní test na chromozom Y. Sedm z nich mělo androgenní necitlivost, jejich těla tedy nebyla schopna testosteron využít.“
Sinclair tedy od používání testu na gen SRY odrazuje, jiní naopak rozhodnutí Světové atletiky chválili, například bývalá tenistka Martina Navrátilová. I nyní se po prohlášení MOV objevují oslavné komentáře, že je ženský sport zachráněn.
|
„Je skvělé, že chce MOV chránit ženy,“ uznává i Chalífová. „Ale měl by si dát pozor, aby u toho neubližoval jiným ženám.“
Alžírská boxerka v reportáži CNN přiznala, že její tělo přirozeně produkuje více testosteronu a že už rok a půl před olympiádou v Paříži tuto hladinu snižovala, aby na hrách mohla soutěžit. „Každý se může podívat na výsledky krevních testů, které dělala antidopingová agentura.“
Teď je připravena podstoupit i test pohlaví. „Samozřejmě udělám cokoliv je potřeba, abych mohla dál boxovat. Respektuji MOV a jeho autoritu. Ale nechci, abych byla označována jako transgender sportovkyně, protože to není pravda. Prosím, nevyužívejte mě pro své politické agendy,“ vzkázala Trumpovi a dalším.