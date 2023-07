Hnutí nezúčastněných zemí podpořilo plán MOV na návrat ruských sportovců

Mezinárodní olympijský výbor se ve snaze o návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží může opřít o podporu 120 zemí sdružených v Hnutí nezúčastněných. To v rezoluci po dvoudenním zasedání v Baku uvedlo, že start všech 206 států na olympijských hrách v Paříži v příštím roce by představoval výrazný symbol jednoty.