Mladí Rusové s vlajkou i hymnou. MOV doporučil svazům, aby zrušil omezení

  18:09aktualizováno  18:14
Mezinárodní olympijský výbor vyzval sportovní svazy, aby ruským mládežnickým týmům a sportovcům umožnily znovu soutěžit bez omezení, tedy s vlajkou a hymnou. Novou strategii, která je velkým krokem k opětovnému začlenění Ruska a Běloruska do sportovních akcí, výbor oznámil na olympijském summitu, jemuž předsedala prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

Kirsty Coventryová promlouvá při slavnostním ceremoniálu. | foto: AP

Podle prohlášení MOV mají sportovci po celém světě základní právo na přístup ke sportu a na soutěžení bez politického vměšování nebo tlaku ze strany vládních organizací. Každá federace má sama rozhodnout, jak definovat mládežnické akce.

Na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo mohou Rusové a Bělorusové startovat stejně jako loni v Paříži jen jako neutrální individuální sportovci, pokud splní dané podmínky. Zákaz startů družstev z obou zemí platí od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Šest běloruských lyžařů a tři z Ruska. FIS dala první povolení pro návrat do soutěží

Minulý měsíc judo jako první sportovní odvětví umožnilo ruským sportovcům s okamžitou platností startovat v národních barvách, pod svou vlajkou a s národní hymnou na akcích pořádaných mezinárodní federací IJF.

CAS nedávno rozhodl, že sportovci z Ruska a Běloruska se mohou jako neutrální zapojit do lyžařských a snowboardových kvalifikací, pokud splní požadavky MOV. Nyní se k arbitráži odvolali také biatlonisté.

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

11. prosince 2025  18:09,  aktualizováno  18:14

Curlingoví jednorožci. Kvůli olympiádě jsme omezili zaměstnání, líčí skip Klíma

Premium
Český curler Lukáš Klíma

V pětičlenné partě se sejdou právník, zaměstnanci banky a IT firmy a dva pracovníci cestovní agentury a…? Dostanou se na olympijské hry! Co začíná jako zamotaný vtip, představuje realitu českých...

11. prosince 2025

České curlerky ztratily po čtvrté porážce v kvalifikaci šanci na olympiádu

České curlerky Michaela Baudyšová (dole), Petra Vinšová (vlevo) a Klára...

České reprezentantky v curlingu prohrály na olympijské kvalifikaci v Kelowně i s Německem 4:9 a po čtvrté porážce v pátém zápase přišly o naději na postup.

9. prosince 2025  21:14

Mají hokejisté kde hrát? V Miláně nestíhají a z NHL zní: Dávno mělo být hotovo!

Takto vypadal vnitřek olympijské haly na začátku října.

Dva měsíce před hokejovým turnajem na olympijských hrách vyvstává spousta pochyb a otázek, jaké byste tak krátce před akcí řešit nechtěli a neměli. Na čem se bude hrát? Bude to bezpečné? Jak...

4. prosince 2025  7:15

Rusko jásá: Vyhráli jsme. Kallaová kárá soudce: Otřesné. Nehájíte zájmy lidstva

Premium
Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Západ, a především Skandinávci dávají najevo velké rozhořčení. Rusko naopak oslavuje zatím největší triumf na poli sportovní diplomacie od chvíle, kdy rozpoutalo brutální agresi na Ukrajině.

4. prosince 2025

Jak si šla doktorovic slečna zahrát. Vševěd pátrá po první olympijské medailistce

Premium
Milada Skrbková byla první československou olympijskou medailistkou.

Zveme vás k pátrání po osudech první ženy, která pro Československo vybojovala olympijskou medaili. O tenistce Miladě Skrbkové se kromě ojedinělého sportovního výsledku vědělo jen to, kdy se narodila...

29. listopadu 2025

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Po letech zase pro medaili? Nevidomá lyžařka může přerušit půst paralympioniků

Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková pózuje s medailemi z mistrovství světa.

Od deseti let se každou zimu prohání na lyžích, při trénincích i závodech je však odkázána na svého traséra, protože sama na trať nemůže. Nevidí. Teď bude lyžařka Simona Bubeníčková největší českou...

26. listopadu 2025  10:40

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

25. listopadu 2025  12:44

Velký třesk na úvod. Hry v LA nabídnou finále ženské stovky hned první den

Julien Alfredová ze Svaté Luci probíhá vítězně cílem olympijského závodu na...

Vyvrcholením úvodního soutěžního dne olympijských her v Los Angeles v roce 2028 bude finále v běhu žen na 100 metrů. Američtí pořadatelé v aktualizovaném nástinu programu potvrdili avizovaný přesun...

12. listopadu 2025  17:49

