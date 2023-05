Olympijský festival 2024 bude u jezera Most. Chce rozhýbat nezdatné děti

„Jsme rádi, že Olympijský festival proběhne právě v Ústeckém kraji, kde podle posledních výsledků České školní inspekce je téměř nejhorší pohybová zdatnost dětí,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Chceme tuto statistiku změnit! A kdy jindy dokážeme přilákat děti ke sportu než v průběhu největší sportovní akce na světě.“

Podle měření České školní inspekce už neplatí, že děti na venkově jsou na tom fyzicky lépe než ty ve městech. Zároveň velký vliv dnes hraje i sociální zázemí rodičů. Karlovarský a Ústecký kraj dopadly v celorepublikovém průzkumu nejhůř. „Olympijské hry sleduje celý svět a přivést je prostřednictvím festivalu přímo mezi lidi, zejména mezi děti, ukázat jim zblízka vrcholové sportovce jako vzory, to je skvělá příležitost jak sport, ale vlastně jakýkoliv pohyb zpropagovat. Zároveň je to pro nás příležitost přilákat návštěvníky odjinud a ukázat Ústecký kraj jako skvělé místo k návštěvě, ke sportu či na dovolenou,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

Po osmi letech se největší sportovní akce vrací k jezeru, předchozími hostitely byly Praha, Lipno, Brno a Ostrava. Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna 2024. Vodu mosteckého jezera si otestovala i olympijská vítězka ve veslování Mirka Topinková Knapková. „Jsem nadšená z krásně čisté vody a z příjemného prostředí kolem celého jezera. Věřím, že festival přiláká řadu dětí a třeba objeví nové veslaře, protože s tímto sportem se dá začít v pozdějším věku a je tedy ideální pro teenagery,“ míní.

Nový areál v Mostě funguje pro veřejnost od roku 2020. Kolem jezera, které vzniklo v prostoru bývalého hnědouhelného dolu, vede devítikilometrová trasa pro inline brusle i kola. Jezero se pyšní jednou z nejčistších vod u tuzemsku a aspiruje na jedno z nejmodernějších letních středisek.

Koncepce Olympijského festivalu zůstává stejná. Zafungoval například po covidu, kdy Olympijský festival Tokio v roce 2021 nahradil zrušené nábory a přivedl do sportovních oddílů řadu dětí. Český olympijský výbor spolu se sportovními svazy opět připraví pestrý sportovní program, díky němuž si zájemci vyzkouší řadu sportů a rovnou dostanou doporučení na nejbližší oddíl či klub. Chybět nebude ani olympijské vzdělávání nebo příměstské tábory. „Olympijské hry jsou po dlouhé době v Evropě, a tudíž i ve stejném časovém pásmu. Těšíme se na společné fandění našim šampionům a jejich následné přivítání po návratu z her. Věříme, že společně vytvoříme přímý MOST do PAŘÍŽE,“ pohrál si se slovy Libor Varhaník, místopředseda ČOV.

Z Ústeckého kraje vzešla řada olympioniků. Například skikrosař Tomáš Kraus, plavkyně Simona Kubová Baumrtová, zápasník Artur Omarov či mnoho hokejistů v čele s kapitánem ze zlatého Nagana Vladimírem Růžičkou. Ambasadory Olympijského festivalu odtajní ČOV na podzim.