Kandidát na post prezidenta MOV Watanabe by chtěl modernější OH

Současný prezident Mezinárodní gymnastické federace (FIG) Watanabe zdůraznil, že se olympijské hry musejí reformovat, pokud chtějí hrát nadále významnou roli ve sportovním světě. „Olympijské hry se musí změnit, aby se přizpůsobily nové době. Je nezbytné vytvořit novou olympiádu,“ poznamenal.

V případě zvolení by také změnil rozhodování v MOV, které považuje za příliš centralizované. „MOV by měl zjišťovat více názorů od zainteresovaných lidí. Na světě je 206 národních olympijských výborů,“ uvedl pětašedesátiletý funkcionář.

Je prvním Japoncem, který se uchází o post prezidenta MOV. Je přesvědčený, že jeho případné zvolení by symbolizovalo, že MOV přijal za svou myšlenku rozmanitosti. „Hodnoty MOV budou určeny tím, jestli jeho členové chtějí diverzitu nebo preferují konzervativní výběr,“ řekl.

Před volbami nového šéfa MOV, který nahradí Thomase Bacha, ještě musí uspět v jiných volbách. V říjnu bude obhajovat post prezidenta FIG. Pokud by o pozici lídra světové gymnastiky přišel, už by nebyl členem MOV a nemohl by do jeho čela kandidovat. „Pracuji tvrdě, aby se taková věc nestala,“ zdůraznil.

Na post prezidenta MOV je sedm kandidátů, mimo jiné předseda Světové atletiky Sebastian Coe a místopředseda MOV Juan Antonio Samaranch mladší. Watanabe by se mohl stát prvním asijským prezidentem MOV. Funkci dosud vykonávali Evropané a Američané.