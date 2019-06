Milán a Cortina 2026. Zimní olympiáda se vrátí do Itálie

„Zvítězily Itálie, budoucnost a sport,“ reagoval italský vicepremiér Matteo Salvini, když předseda MOV Thomas Bach oznámil výsledek hlasování.

Toho se v novém sídle MOV v Lausanne zúčastnilo 82 členů MOV včetně předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Pro italskou kandidaturu jich hlasovalo 47, pro švédskou 34.

Cortina už zimní olympiádu hostila v roce 1956, před 13 lety se ZOH konaly v Turíně. Italská střediska, v nichž proběhnou za sedm let olympijské soutěže, mají bohaté zkušenosti s pořádáním lyžařských světových šampionátů. Milán zase hostil MS ve fotbale i v hokeji.

Z Milána, který bude vedle slavnostního zahájení centrem hokeje a krasobruslení, je to do Cortiny d’Ampezzo více než 400 kilometrů. Další kilometry čekají sportovce i diváky do oblasti Bormia a Livigna, kde se budou rozdělovat některé medaile v alpském lyžování a snowboardingu, nebo do biatlonového areálu v Anterselvě. Jen o něco blíž je centrum klasického lyžování ve Val di Fiemme. Závěrečný ceremoniál je naplánován do Verony.

Italům pomohla velká podpora místního obyvatelstva, která se podle hodnotící zprávy MOV vyšplhala na 83 procent, v Miláně dokonce na 87. Kandidatura Stockholmu s Aare měla ve Švédsku jen pětapadesátiprocentní podporu.

Podruhé za sebou se o pořadatelství zimních her ucházely jen dvě kandidatury. Pro rok 2022 dostal přednost Peking před Almaty, z uchazečů o ZOH o čtyři roky později ještě před podáním přihlášek odpadly Sion, Štýrský Hradec se Schladmingem a Sapporo. Kandidaturu Erzurumu vyřadil MOV a v Calgary se proti pořadatelství postavili tamní obyvatelé v referendu.