Proč jste se rozhodl kandidovat?

Je důležité, aby český sport mohli ovlivňovat i mladí lidé, kteří mají nový pohled. Nechci jít cestou revoluce, ale spíše evoluce. Měli bychom spojit zkušené funkcionáře, kteří už mnoho situací prožili, ale pojďme je okysličit mladou krví. Velkou výzvou pro nové vedení ČOV je dynamický vývoj nových technologií, umělé inteligence a mnoho dalšího ve sportu. A tomu všemu bych se rád věnoval.

Nominoval vás Český tenisový svaz. Proč zrovna tato organizace?

Dohodli jsme se na společné myšlence, že do vedení ČOV patří nová energie. A tenisový svaz se po své nedávné neblahé historii rozhodl, že se spojí s někým, kdo může být nezávislý kandidát. Zároveň říkáme, že nejsem zástupce tenisu, ale celého českého sportu, a přitom nejsem zatížený historií. To může být moje výhoda: dokážu spojovat i lidi, kteří dříve nenašli společnou řeč. A myslím, že tenisový svaz si na základě dlouhodobých sportovních výsledků zastoupení ve vedení ČOV zaslouží.

Chcete se soustředit na větší podporu sportovců a trenérů. Jak přesně?

Naštěstí pořád máme schopné trenéry, kteří dokážou připravovat výjimečné svěřence, ale nemusí to tak být i v budoucnu. Současní trenéři nám odcházejí do sportovního důchodu, nových není mnoho a my se o ně neumíme postarat. Vnímám, že v tomhle musíme udělat velký krok dopředu. Není dobře, že trenéři pracují za neadekvátní mzdy, k tomu mají hlavně u vrcholového sportu obtížné a finančně náročné možnosti, jak se vzdělávat. Musíme jim vybudovat pozitivní image, a to před celou veřejností, včetně ochrany před negativními vlivy.

Volební Plénum ČOV Na pozici místopředsedy kandidují kromě Volfa ještě Jan Bloudek, Karel Čelikovský, Milan Hnilička, Roman Kumpošt, Marek Pakosta, Olga Plachá, Zbyněk Sýkora, Filip Šuman a Libor Varhaník. Ucházejí se o čtyři místa, přičemž jedno z nich má jisté Sýkora coby zástupce paralympioniků.

Co s tím může ČOV udělat?

Snažit se, aby se prostředí a systém změnily. Má být hlavním motorem, který bude udávat směr. Mezi svazy panuje konkurenční prostředí, každý chce mít nejlepší výsledky, ale ČOV může čerpat z mezinárodních trendů a sledovat, co se komu daří. A potom má přesvědčit politickou scénu, sjednotit se se svazy a říct, že budeme hledat peníze a experty dohromady. Nesmíme také zapomínat na municipalitu, která v oblasti sportovní infrastruktury hraje zásadní roli.

Financování sportu se v Česku řeší dlouhodobě. Máte plán, jak ho zlepšit?

Musíme se sjednotit, jinak bude naše vyjednávací pozice složitější. A musíme ukázat, že sport funguje jako prevence vůči nemocem. Umíme o tom dobře mluvit, máme i data, ale ubližují nám negativní kauzy, které pošlapávají skvělou práci lidí ve sportovním prostředí. S každým takovým případem se při vyjednávání financí vracíme o rok o dva zpátky. Řada odvětví si podobné věci umí vyřešit vnitřně, ale my je někdy zveličujeme a máme radost, že má někdo problém. To je potřeba změnit a myslím, že mám pro to potenciál.

Hovoříte o sjednocení. Jak si ho představujete?

Měli bychom udělat reorganizaci institucí českého sportu a říct, kdo má hrát jakou roli. A je potřeba, aby vzniklo ministerstvo sportu, které nastaví systém. Musíme se domluvit, kdo má v čem sílu, a ne aby všichni řešili všechno. A co se týče ČOV, tak se domnívám, že by ho neměly řídit jen silné svazy, ale zastoupení by měly mít všechny důležité složky. Ano, svazy olympijských sportů mají mít jednoznačně hlavní slovo, ale měla by panovat solidarita. Měli bychom se povznést nad to, že všichni chtějí to nejlepší jen pro svůj svaz, a měli bychom být jeden tým jako český sport. Přeji si, aby měl možnost pracovat pro český sport kdokoli, kdo mu chce pomoci. Bude-li český sport úspěšný, zcela jistě z toho bude profitovat celé české sportovní prostředí.

Jak chcete ke sportu dostat mládež?

Pohybová aktivita dětí se nepřenáší jen do sportu, ale třeba i do fyzické přípravy pro povolání, jakými jsou policisté nebo hasiči. Sport by měl být to, co děti budou chtít dělat samy, ne že je rodiče budou nutit. Je třeba, aby ČOV komunikoval s obcemi a kraji, které vytvářejí sportovní infrastrukturu. A spíš než soutěžení by děti měly vidět, že pohyb je radost. Když nebudeme mít kvantitu sportujících dětí, nikdy nebude fungovat vrcholový sport. Musíme udělat sport dostupný všem, a to nejenom ekonomicky, ale především dosažitelností a zajištěním bezpečného prostředí s kvalitními trenéry.

Na předsedu ČOV kandidují stávající šéf Jiří Kejval a dosavadní místopředseda Libor Varhaník. Co si o nich myslíte?

Jirka Kejval dělá předsedu dlouho a má spolupráce s ním byla vždy profesionální, ale určité změny bych si dokázal představit. Když někdo zastává funkci delší dobu, tak pak potřebuje kolem sebe o to silnější tým, aby se mohl dál posouvat. Libor Varhaník českému sportu přinesl spoustu pozitivních nápadů, ale bude záležet, jakým způsobem si nový předseda bude chtít uvědomit, že rozhodování v rámci ČOV má být kolektivní.

Nemáte tedy favorita?

Myslím, že každý z nich má českému sportu co nabídnout, a těším se na jejich společnou debatu. Bude zajímavé, jak se podaří poskládat celé vedení, protože je důležité, aby ve výkonné části byli lidé, kteří chtějí pracovat pro český sport.