Může to zničit ruský sport, bojí se Fetisov. Jen hysterie, soudí Medveděv

V září se v Dauhá stala první ženou, která dokázala vyhrát mistrovství světa ve výšce třikrát za sebou.

Ve svém sportu je už teď legendou.

A nejenom díky svým nadpozemským dovednostem nad laťkou.

Marija Lasickeneová je statečná žena. Žena, která se nebojí kritizovat svou zemi. Která se nebojí zvýšit hlas proti dopingovým praktikám, k nimž v Rusku prokazatelně docházelo.

Bez ruské vlajky, ale přesto s úsměvem. Marija Lasickeneová slaví triumf na mistrovství světa v Dauhá.

A ozvala se i tentokrát, když Světová antidopingová agentura WADA potvrdila čtyřletý trest pro její zemi - Rusko se nezúčastní žádné globální sportovní akce včetně olympijských her nebo mistrovství světa.

Soutěžit budou moct pouze vybraní sportovci, kteří splní přísná antidopingová kritéria, a to jako neutrální sportovci.

„Nepochybovala jsem o tom, že takové rozhodnutí přijde. Nevěřila jsem všem těm příběhům, které říkaly, že všechno bude v pořádku. Co se dneska stalo, je ostuda,“ má jasno.

Už dříve plánovala, že se raději na celý příští rok přestěhuje do zahraničí, aby nemusela své testy odevzdávat do laboratoří v Rusku.

Aby měla jistotu, že na její vzorky nepadne podezření.

„Radši budu celý další rok trénovat jen v zahraničí, aby mě netestovali Rusové a abych proto nepřišla o olympijské hry v Tokiu,“ prohlásila. „Občanství ale měnit nehodlám ani teď. V sektoru budu dál dokazovat, že ruští sportovci žijí, i když mají neutrální status,“ napsala výškařka na Instagramu.

Zarmoucený z rozhodnutí Světové antidopingové agentury je také legendární hokejový obránce Vjačeslav Fetisov. Na druhou stranu, dopředu před ním varoval.

„Měli jsme možnost vyjít z dopingové krize a získat zpět důvěru. Jedním z kroků bylo poskytnutí údajů (z laboratoře), ale experti zjistili, že byly změněny. Co jsme mohli v takové situaci očekávat? Může to zničit celý ruský sport. Kdo nám teď vrátí reputaci? To bude nesmírně složitý proces,“ řekl Fetisov.

Podle dvojnásobného olympijského vítěze nebude mít odvolání k arbitráži CAS žádný význam.

„Jasně, že bychom se měli odvolat, ale nejsem si jistý, že máme dost důkazů pro naši nevinu. To, že rozhodnutí WADA bylo jednomyslné, ukazuje, že důkazy proti nám byly velmi silné. Tady žádná politika nehraje roli,“ má jasno 61letý bývalý hokejista.

Vjačeslav Fetisov (vlevo) a Viktor Tichonov

Fetisov zároveň přiznal, že je potřeba v ruském sportu prosadit zásadní změny.

„Jestli je čas zbavit se všech, kteří měli něco společného s ruským dopingem? Myslím si, že ano. Je to jedna z možností, jak najít cestu ven,“ říká.

Podobně smýšlí i čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexander Tichonov.

„Dostali jsme, co jsme si zasloužili. V Dumě máme několik bývalých sportovců, to ten nepořádek nemohli vyřešit? V tomhle stojím za Světovou antidopingovou agenturou,“ prohlásil.

„V Rusku docházelo k systémovému dopingu, o tom nepochybuji a někdo by za to měl být potrestán. Ruský sport by si mohl obnovit kredit tím, kdyby lidé, kteří za to mohli, vyšli a řekli, že to zvorali a omlouvají se. Ale nikdo tu odpovědnost nechce na sebe vzít,“ říká zase bývalý tenista Jevgenij Kafelnikov.

Za žádnou velkou katastrofu naopak pondělní rozhodnutí nepovažuje prezident Ruské federace curlingu Dmitrij Sviščev.

„Už jsme tím prošli na poslední olympiádě. Není na tom nic strašného. Naše sportovce nebudeme milovat o nic méně,“ uvedl.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv.

No a jasno má také ruský premiér Dmitrij Medveděv. Ten trest označil za pokračování protiruské hysterie.

„Skutečnost, že všechna tato rozhodnutí se opakují a často ve vztahu ke sportovcům, kteří už byli potrestání, naznačuje, že se jedná o pokračování protiruské hysterie, která se již stala chronickým stavem. Rozhodnutí musí být napadeno,“ prohlásil Medveděv.

Navzdory suspendaci už v Pchjongčchangu startovalo 168 nezávislých sportovců z Ruska 168. Získali celkem 17 medailí, včetně dvou zlatých - radovali se hokejisté a krasobruslařka Alina Zagitovová.

Jak si „Rusové“ povedou v Tokiu?