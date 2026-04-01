Bylo to euforické, krásné. Ale nemůžete se pořád ohlížet zpět, říká zlatá Maděrová

Autor:
  8:53
Když se setkali poprvé, jen stěží věřila tomu, co právě dokázala. Jediný den v Livignu z ní udělal národní hvězdu, kterou od té doby neustále někdo zastavuje. Teď se potkali znovu. Místo závodní kombinézy však už její sáčko symbolicky zdobila zlatá. Olympijskou šampionku na snowboardu Zuzanu Maděrovou uvítal na Pražském hradě prezident Petr Pavel a ona se svým typickým úsměvem přiznala: „Je toho hodně, ale zatím si všechno užívám.“

„Tentokrát jsem byla připravená o dost víc. Když jsme se s panem prezidentem potkali před necelými dvěma měsíci, bylo to velmi euforické. Teď už ta první vlna trochu opadla, je to už jiné, klidnější, ale stále je to krásné,“ líčila Maděrová v Míčovně Pražského hradu.

V úterý odpoledne se k únorovému závodu při setkání vrátili. „Stihli jsme si v rychlosti zavzpomínat na Livigno, které bylo opravdu nádherné.“

Při podobných společenských akcích se jí vzpomínky na životní úspěch stále vracejí. „Je skvělé si to společně prožít znovu s lidmi, se kterými jsem tam byla,“ ocenila dvaadvacetiletá rodačka z Liberce. „Pomalu si zvykám na to, co se teď kolem mě děje, je toho hodně, ale zatím si to užívám.“

První dáma Eva Pavlová a prezident Petr Pavel se baví s olympijskou vítězkou Zuzanou Maděrovou.
Prezident Petr Pavel, Eva Pavlová a olympijská medailistka Zuzana Maděrová.
Olympijští medailisté z Milána se setkali s prezidentem Petrem Pavlem.
Čeští olympijští a paralympijští medailisté se setkali s prezidentským párem.
Přijetí českých olympioniků a paralympioniků prezidentem republiky Pavlem, které se uskutečnilo v Míčovně Pražského hradu.
12 fotografií

Zanedlouho pro ni však už začne příprava na novou sezonu. „Plánuju určitě dovolenou a odpočinek, dva až tři týdny. Prvních deset dní mám sice ještě mediální povinnosti, ale potom pojedu do lázní načerpat síly, i to je důležité pro úspěch. Ale pak už zase pokračujeme v tréninku. Začínáme v Rakousku a ve Francii, následně se přesuneme do Liberce,“ poodhaluje své plány.

Větší tlak na sebe si nicméně nepřipouští. „Vždycky dělám maximum, ať už jde o trénink, nebo závod. Každý den je ale jiný a člověk se nemůže pořád ohlížet zpět. Olympiáda byla krásná, všechno si tehdy sedlo, ale co se stane dál, je otázka.“

Závěr uplynulé sezony byl pro Maděrovou už dost fyzicky náročný. Domácí přivítání ve Špindlerově Mlýně sice ozdobila druhým místem v paralelním obřím slalomu. „Doma byla naprosto nepopsatelná atmosféra, jedna z nejlepších na světě.“ Ale v kanadském Val St. Come a německém Winterbergu bojovala s ubývajícími silami. „V Německu už to bylo těžké, hodně jsem byla po sezoně unavená, neměla jsem moc energie,“ přiznala.

Připravovat se bude opět se svou rivalkou a zároveň skvělou kamarádkou Japonkou Cubaki Mikiovou. „Už na konci června za mnou přiletí na trénink. Je to osvědčený model, budeme společně testovat materiál a pak budeme pokračovat ve Francii.“

Popularita díky olympijskému zlatu by mohla Maděrové pomoci i k lepšímu zázemí, zejména co se týče fyzioterapie. Tu by ocenila i s ohledem na dřívější zdravotní problémy, především s kyčlí. „Vyhovovalo by mi, kdyby se o mě mohl někdo starat po celý rok, přece jenom sama už mám za sebou pár operací.“

Budoucnost její disciplíny pod pěti kruhy je přitom stále nejistá. Mezinárodní olympijský výbor a lyžařská federace aktivně zvažují úpravy programu a mluví se i o vyřazení paralelního obřího slalomu.

Pokud by mělo dojít k nahrazení disciplín, Maděrová má jasno: „Kdybych si měla vybrat mezi mixem a slalomem, zvolila bych si slalom. Ten mě baví víc,“ usmívá se.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Rubljov vs. BorgesTenis - - 6. 4. 2026:Rubljov vs. Borges //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 1.25
  • -
  • 3.89
Rinderknech vs. ChačanovTenis - - 6. 4. 2026:Rinderknech vs. Chačanov //www.idnes.cz/sport
6. 4. 11:00
  • 2.81
  • -
  • 1.42
Udinese vs. ComoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Udinese vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 5.39
  • 3.89
  • 1.70
Lehečka vs. NavaTenis - - 6. 4. 2026:Lehečka vs. Nava //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.27
  • -
  • 3.73
Bergs vs. MannarinoTenis - - 6. 4. 2026:Bergs vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.26
  • -
  • 3.81
Báez vs. WawrinkaTenis - - 6. 4. 2026:Báez vs. Wawrinka //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.