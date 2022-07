Starosta Londýna chce uspořádat „nejzelenější“ olympiádu, ve hře je rok 2036

Starosta Londýna Sadiq Khan řekl, že jeho úřad začal s prací na tom, aby se do města vrátily olympijské hry. Podle něj by to vzhledem k vybudovaným sportovištím v britské metropoli mohly být „nejzelenější hry v historii“.