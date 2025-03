Poprvé žena. Do čela MOV míří někdejší africká plavkyně Coventryová

Kdysi tu sídlil král Nestor, jenž podle Homéra patřil k nejstarším aktérům trojské války, a proto byl Acháji nesmírně ctěn. Ve čtvrtek v řeckém Pylosu zvolí vládce světa sportu. Takového, jenž by měl...

Box má zelenou. MOV doporučuje vrátit ho do programu olympiády v Los Angeles

Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) doporučila zařazení boxu do programu her 2028 v Los Angeles, v němž zatím chyběl. Měly by tak skončit letité spory o budoucnosti tohoto tradičního...