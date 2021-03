Pro olympioniky by měla být dostupná čínská vakcína proti covidu

Pro účastníky letošních olympijských her v Tokiu a zimních olympijských her 2022 v Pekingu by měla být dostupná čínská vakcína proti koronaviru. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes oznámil, že dostal nabídku od čínské strany.