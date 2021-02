Kritika ze strany ČUS? Nevím, proč se střílíme do nohy, říká Kejval

Už jen týden. Příští pátek 26. února proběhnou volby předsedy a dalších členů vedení Českého olympijského výboru.



Konečně, chce se říct.

Proběhnout totiž měly dvakrát koncem loňského roku, ale pokaždé byly kvůli nepříznivé pandemické situaci odloženy. Ta teď sice není o nic lepší, ale volby se uskuteční.

A budou vcelku pikantní.

V posledních dnech totiž vrcholí kritika současného šéfa ČOV Jiřího Kejvala. Ve středu se proti němu otevřeně postavila i Česká unie sportu vedená Miroslavem Janstou.

„Jiří Kejval je pro Českou unii sportu nedůvěryhodnou osobou pro další vedení Českého olympijského výboru,“ píše se v tiskové zprávě ČUS.

„Nevím, proč se takhle střílíme do nohy. Všechno, co v ČOV děláme, děláme ve prospěch sportu,“ reagoval Kejval na čtvrtečním setkání s médii. „Jsou to účelové věci.“

Kritika Kejvala je ze strany ČUS a také od protikandidáta na šéfa ČOV Filipa Neussera dlouhodobá.

Unie Kejvalovi vyčítá třeba to, že nereagoval na výzvy ke změně stanov. Ty současné údajně omezují volební právo některých členů včetně České unie sportu.

Ke změně přitom vyzvala už loňská valná hromada ČUS.

„Velká část členů ČOV - včetně těch zakládajících - byla rozhodnutím výkonného výboru, tedy nikoliv nejvyšším orgánem, odsunuta do pozic, kdy nemá možnost účastnit se pléna a volit. O změnách se Jiří Kejval přes řadu výzev odmítá čtyři roky bavit a strká před těmito otázkami hlavu do písku,“ uvedl místopředseda ČUS Marek Hájek v tiskové zprávě.

Kejval podobné výtky odmítá.

„ČUS je jedna z více než 100 organizací, které sdružujeme. Pokud mi předseda ČUS pošle dopis, že se mu něco nelíbí, je to dobré, ale je potřeba, aby se na změně dohodlo celé plénum. Já si ty stanovy nevymyslel, zdědil jsem je po svých předchůdcích,“ říká Kejval.

Filip Neusser

Protikandidátovi Neusserovi zase vadí, že proběhnou pouze volby bez zasedání pléna.

Plénum navíc bylo v plánu už ve dvou termínech loni na podzim.

Jednou v říjnu, podruhé v listopadu, pokaždé bylo zrušeno. A ani současná pandemická situace jeho konání nenahrává.

„Přitom než jsme plénum tehdy na podzim zrušili, byl to právě pan Neusser, který řekl, že máme plénum odložit. Že pokud to neuděláme, plivneme lidem do tváře. Dneska jsou čísla nakažených stejná nebo ještě horší než tehdy a on nás vyzývá, abychom plénum pořádali,“ nechápe Kejval.

Že by mu hlasování bez jakékoliv diskuze mohlo nahrát?

To si Kejval nemyslí.

„Vážně ne. Nedělal jsem ani žádnou kampaň, neoslovoval jsem přímým dopisem kandidáty. Nesnažím se z ničeho těžit. A nikdo nás nemůže podezírat, že jsme plénum svolat nechtěli. Svolali jsme ho dvakrát, ale kvůli současné situaci jsme ho byli nuceni odložit,“ říká.

Jeho advokát zároveň vyzval právníka Miroslava Jansty, aby ČUS upustil od nepravdivých a dehonestujících tvrzení.

Napjatá situace mezi vrcholovými představiteli českého sportu se snad za týden uklidní.

Kejval půjde do voleb i přes kritiku posledních dní a týdnů jako jasný favorit. A kdyby nevyhrál?

„Země by se točila dál, chleba by nebyl levnější. Nemyslím si, že by to bylo pravděpodobné, ale tohle všechno, co se děje, je dobrá škola života. Budu rád, až budou volby za námi,“ říká.