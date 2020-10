Předseda ČOV Kejval si cení spolupráce koučů a kontaktu s mládeží

Projekty pro veřejnost, které ČOV financuje zejména ze sponzorských peněz, nepovažuje za samoúčelné. „Vždycky musejí dávat smysl pro svazy. Udělali jsme jejich setkání v březnu 2019 a dostali jsme zpětnou vazbu, co využívají a co ne. Rádi bychom v projektech pokračovali. Pokud znovu dostaneme důvěru, tak chceme plánovat zhruba na leden obsahovou konferenci, kdy odprezentujeme projekty a řekneme si se svazy, jestli jim dávají smysl, nebo ne,“ řekl Kejval na dnešním setkání s novináři.

Za jeden z nejvýznamnějších považuje projekt spolupráce a vzdělávání trenérů, za nímž stojí především místopředseda Zdeněk Haník. „Zjistili jsme, že trenéři napříč sporty mají v 80 procentech stejnou náplň práce. Nikdy nebyla komunikace napříč sporty. Není tam taková rivalita jako uvnitř sportu, takže jsou trenéři otevřenější,“ prohlásil Kejval.

Za významné považuje také projekty zaměřené na děti a mládež, jako je Sazka olympijský víceboj pro širokou základnu nebo olympiáda dětí a mládeže pro ty nejúspěšnější sportovce v dané kategorii. Cestu k mladým našel ČOV hlavně prostřednictvím sociálních sítí.

Kejval také obhajoval olympijské festivaly, které jeho oponenti kritizovali jako příliš nákladné. Peníze by se podle nich dali využít jinak. „Je to akce, kterou děláme společně s městy a kraji, které ty peníze nedají jinam. Pokud by je chtěly dát do svazů, tak je dají přímo a ne naším prostřednictvím. Všechny svazy na tom participují, protože je to úžasné. Mimo olympiádu to nemá smysl. Celý ten princip je postaven na tom momentu, že chcete být součástí olympiády,“ vysvětlil.

Důkazem kvality tohoto projektu je podle něj skutečnost, že ho převzal Mezinárodní olympijský výbor, který ho rozšiřuje do světa. Pro nakonec odloženou olympiádu v Tokiu byly festivaly naplánované ve 27 zemích světa. V Česku je od roku 2014 při letních a zimních hrách navštívilo asi 1,2 milionu lidí, prezentováno bylo 80 sportů včetně neolympijských.

Dění před volbou předsedy ČOV je nezvykle vyhrocené. V médiích se objevují kritické hlasy ze strany Kejvalova protikandidáta Neussera nebo předsedy České unie sportu Miroslava Jansty. Zaznívají i osobní invektivy. „Nemám z toho dobrý pocit. Myslím si, že ta kritika od některých překročila rámce slušného chování,“ poznamenal současný předseda, který vede ČOV od roku 2012.

Neussera prý viděl jen párkrát v životě a vůbec ho nezná. Ještě více se ho ale dotkl Janstův rozhovor pro deník Sport. Předseda ČUS o něm mluvil jako o „manipulátorovi a autoritářském lháři, kterému jde jen o vlastní zájmy“.

Kejval je přesvědčený, že Janstův útok souvisí s aktuálním soudním procesem, v němž je obviněn z ovlivňování sportovních dotací. „To ho asi poprvé v životě postavilo do velmi nepříjemné situace. Snaží se přesvědčit veřejnost, že chyba byla na naší straně,“ řekl.

Odmítá i kritiku, že by ČOV řídil autoritativně. „Umíte si představit, že by si třeba (další členové vedení) Libor Varhaník nebo Martin Doktor nechali něco takového líbit?“ podivil se. Je pro zachování současných čtyř místopředsedů, ale to podle kritiků odporuje stanovám, které počítají s pěti. O návrhu na návrat k pěti bude hlasovat plénum.

Jeho organizace bude vzhledem k novým opatřením proti koronaviru obtížná. ČOV už nesmí změnit místo jeho konání, ale musí dodržet pravidla počítající například s dodržováním dvoumetrových rozestupů. „Jsme olympijský výbor, nemůžeme si dovolit chybu. Ale potřebujeme, aby plénum bylo. Mně i ostatním členům výkonného výboru končí mandát,“ dodal. Jasno by mělo být nejpozději v pondělí.