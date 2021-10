Indie už jedná o pořádání olympiády, Ahmadábád má největší stadion na světě

„Olympijské hry by se mohly konat ve třech až čtyřech městech v Indii a Indická olympijská asociace jedná s Mezinárodním olympijským výborem o možné kandidatuře na rok 2036,“ řekl agentuře PTI prezident asociace Narinder Batra.

Pořadatele olympijských her už MOV nevybírá tradiční volbou z několika uchazečů, ale cílenými rozhovory se zájemci. Tímto způsobem dostalo pro rok 2032 přiděleny letní olympijské hry Brisbane.

Po australském městě by mohli následovat Indové. Pokud by uspěli, volba hlavního stadionu je jasná. Ve více než pětimilionovém Ahmadábádu dokončili jeho přestavbu a modernizaci loni v únoru.

„V Indii není lepší stadion, který by mohl hostit zahajovací ceremoniál. Nevím, co se stane v roce 2036, ale budeme propagovat Ahmadábád jako místo pro slavnostní zahájení,“ poznamenal Batra.

Obří stadion by mohl přivítat i atlety. „Když řeknete slavnostní zahájení, tak to znamená, že na stadionu Motera by byla také atletika,“ upřesnil šéf indického olympismu. Plánuje zástupce MOV seznámit také s dalšími možnými olympijskými sportovišti, ať už jsou to ta stávající, nebo nová.

O pořádání OH 2036 projevily zájem i další asijská města - katarské Dauhá a indonéská Jakarta. Nejbližší hry se uskuteční v roce 2024 v Paříži. Pak budou následovat Los Angeles a Brisbane.