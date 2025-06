Lékařské dokumenty mají ukazovat jednoznačné závěry krevních testů. „Analýza chromozomů odhaluje mužský karyotyp,“ píše Abrahamson na svém webu 3wiresports.com.

Testy podstoupila Chalífová v roce 2023 před světovým šampionátem v indickém Dillí. Start jí nakonec zakázala boxerská federace IBA s odůvodněním, že „nesplnila kritéria pro účast v ženské soutěži“.

Na olympijských hrách ale Chalífová boxovat mohla. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) totiž nastavil pravidla, kdy se sportovec prokazuje pouze kolonkou v pasu. A tam měla napsáno „žena“ (což po olympiádě spustilo velké diskuse, zda by se tyto podmínky neměly zpřísnit podobně jako tomu je v jiných sportech jako v atletice).

Výsledky testů MOV ignoroval a uvedl o nich, že jsou nelegitimní. Roli hrál i fakt, že je roky ve válce s IBA, kterou vede Rus Umar Kremljov napojený na putinovský režim. Olympijský výbor tak tvrdil, že se IBA nedá věřit a jde o dezinformační kampaň Rusů.

Celou situaci zamotává fakt, že se hlavním proudem šířila dezinformace, že Chalífová je transgender osobou.

To ale není pravda, pouze se tímto zjednodušením maskovalo důležitější téma.

Abrahamsonův text sdílejí světová média od The Telegraph po New York Post, ostatně jde o respektovaného a oceňovaného novináře, který taky kupříkladu vydal knížku s plavcem Michaelem Phelpsem a loňská Paříž byla jeho třináctou olympiádou.

Ve svém článku dokládá fotky zmíněných lékařských zpráv. Měla je dělat lokální, ovšem certifikovaná laboratoř „Dr. Lal PathLabs“, ačkoliv je pravdou, že míra korupce je v Indii vysoká.

ICONS @icons_women Leaked medical report confirms women’s Olympic gold medalist, Imane Khelif is male. https://t.co/0Oq33tvyBN https://t.co/R7AZmKyAGi oblíbit odpovědět

Sama Chalífová po celou dobu tvrdí, že se cítí být ženou. Jako žena se narodila a celý život tak žije. Po vítězství v kategorii do 66 kilogramů a zisku zlaté olympijské medaile spustila mediální kampaň za to, aby o tom svět přesvědčila.

Objevila se i na obálce magazínu Vouge a hrozila všem, kteří ji veřejně kritizovali, že se bude bránit soudní cestou.

Mimochodem, na olympijských hrách startovala ještě další boxerka se stejným problémem, a to Lin Jü-tching z Tchaj-wanu. Také slavila zlato, ale okolo této sportovkyně je mnohem menší rozruch.

V blízké budoucnosti zřejmě Chalífovou čekají další testy, pakliže chce v boxerské kariéře pokračovat.

Amatérský box na olympijských hrách převzala nově založená organizace World Boxing, IBA nemá práva po sankcích ze strany MOV.

World Boxing lze chápat jako „stranu Západu“, která se vymezuje proti ruské IBA. Jejím členem je i Česko. Před několika dny tato relativně nová asociace vydala oznámení, že zavede povinné testy pohlaví.

Všichni sportovci starší osmnácti let podstoupí genetický test PCR, který lze provést výtěrem z nosu nebo úst, slinami nebo krví.

„PCR test je laboratorní technika používaná k detekci specifického genetického materiálu, v tomto případě genu SRY, který odhaluje přítomnost chromozomu Y, který je indikátorem biologického pohlaví,“ uvádí World Boxing v prohlášení.

Kdo neprojde, nebude moct být zařazen do dané kategorie muž/žena. To by se mělo týkat i příští letní olympiády v Los Angeles.