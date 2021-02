Olympijské zlato mají pro Kanadu zařídit i hvězdní hokejoví manažeři

Soupiska Kanady bývá na největších akcích tím nejlepším, co hokejový svět nabízí. Což se dá říct také o hvězdném realizačním týmu, který kanadský svaz čerstvě jmenoval.

Reprezentaci má na olympijských hrách 2022 v Pekingu vést jako generální manažer Doug Armstrong, vítěz Stanley Cupu ze slavné éry Dallasu a i se St. Louis z předminulé sezony. Na mezinárodní úrovni je prvním mužem Kanady, kterému by se v manažerské funkci hned dvakrát podařilo vstoupit do prestižního Triple Gold Clubu - dvakrát ovládl Stanley Cup, dvakrát vyhrál olympijské hry, dvakrát má zlato i z mistrovství světa.



Vizitky manažerů týmu Kanady OH 2022 v Pekingu Doug Armstrong - Generální manažer

Generální manažer roku v NHL (2011/12)

2x vítěz Stanley Cupu (Dallas, St. Louis)

2x vítěz OH

2x mistr světa

vítěz Světového poháru

2x stříbro na MS Ken Holland

člen Síně slávy NHL

4x vítěz Stanley Cupu

vítěz OH

vítěz Světového poháru Ron Francis

generální manažer Seattle Kraken, bývalý GM Carolina Hurricanes



1 731 zápasů v NHL

1 798 bodů (5. místo v historické tabulce bodování)

1 249 asistencí (2. místo mezi nahrávači v historické tabulce)

člen Síně slávy NHL

2x vítěz Stanley Cupu

3x Lady Byng Trophy (nejslušnější hráč NHL)

1x Selke Trophy (nejlépe bránící útočník)

1x King Clancy Trophy (vůdcovství)

1x NHL Foundation Player

1x stříbro z MS Roberto Luongo

poradce Florida Panthers

19 sezon v NHL

1 045 odchytaných zápasů (2. místo v historickém pořadí)

489 výher (3. místo v historii)

77 vychytaných nul (9. místo)

59 878 odchytaných minut (3. místo)

1x vítěz Jennings Trophy (nejméně inkasovaných gólů)

2x vítěz OH

2x vítěz MS

vítěz Světového poháru Don Sweeney

generální manažer Boston Bruins

generální manažer roku NHL (2018/19)

1x vítěz MS (jako hráč)

16 sezon v NHL

1 115 zápasů v NHL

Do širokého štábu si k sobě vybral podobně zvučná jména. Kena Hollanda, Rona Francise, Roberta Luonga a Dona Sweeneyho. Co jméno, to pojem. Všichni dosáhli na velké světové trofeje.

„Jsme nadšení, že nás Doug a celý jeho tým povedou do olympijských bojů. Budou mít dohled nad realizačním týmem a hráči na jejich cestě za zlatou medailí,“ prohlásil předseda kanadského hokejového svazu Tom Renney.



Armstronga v Kanadě jmenovali do funkce především pro jeho cit na výběr hráčů i předchozí úspěchy. Obojí spolu pochopitelně hodně souvisí. Úspěšný manažer má kromě dvou pohárů Lorda Stanleyho i dvě olympijské medaile, podílel se na skladbě dvou vítězných mužstev z mistrovství světa a stál za úspěchem Kanady na Světovém poháru.

Holland je velezkušený a uznávaný manažer. V NHL coby hráč příliš nepronikl. Ale co se mu nepodařilo s hokejkou, dokázal v saku jako funkcionář. Má čtyři Stanley Cupy, ten poslední získal už jako manažer Detroitu. Dlouhodobě se podílí na sestavování kanadských výběrů. V zámoří má jeho jméno ohromný zvuk i respekt.

V Detroitu působil během slavné éry, kdy klub vychovával světové hvězdy a dlouhodobě patřil k tomu nejlepšímu, co NHL nabízela. Byl šéfem Dominika Haška či Jiřího Fischera. Teď se o složení vítězného týmu snaží v Edmontonu.

Rona Francise není třeba dlouze představovat. Bývalý hráč, jenž se nesmazatelně zapsal do historie NHL díky své produktivitě, přístupu k hokeji, vůdcovství i slušnosti. Stál u začátků Jaromíra Jágra v Pittsburghu, byl hlavním nahrávačem Maria Lemieuxe na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Ještě coby manažer v Carolině pomohl objevit Martina Nečase a přivést do branky Petra Mrázka.

Někdejší brankář Floridy či Vancouveru Roberto Luongo ukončil hráčskou kariéru teprve předloni. Na Floridě se stal ikonou, finále Stanley Cupu si však zahrál s Vancouverem. V kanadském národním týmu byl i navzdory obrovským kvalitám až tím druhým mužem za Martinem Brodeurem.



A Don Sweeney? To býval malý, ale zato velmi řízný bek Bostonu, jemuž dnes šéfuje z pozice generálního manažera. V klubu vede Davidy Pastrňáka a Krejčího i obránce Jakuba Zbořila či brankáře Daniela Vladaře. Má titul mistrů světa z často vzpomínaného roku 1997, kdy Kanaďané v utkání s Českem neudrželi nervy, v památné bitce zranili Vladimíra Vůjtka a vinou disciplinárních trestů vyřadili i některé další hráče. Díky tomu postoupili do finále, kde až ve třech zápasech porazili Švédy.

Někdejší manažer Detroitu Ken Holland s Dominikem Haškem.

Ron Francis byl jmenován generálním manažerem nováčka NHL ze Seattlu.

Roberto Luongo ukončil kariéru v NHL jako jeden z nejlepších v historii.

Celý štáb má jediný úkol - zopakovat poslední olympijský triumf Kanady ze Soči, kde nastoupily všechny velké hvězdy NHL - brankář Price, obránci Burns, Doughty, Bouwmeester či Weber a útočníci Benn, Bergeron, Getzlaf, Nash a především kapitán Sidney Crosby.



„Nově sestavené mužstvo bude mít pravděpodobně spoustu nových tváří, které na této úrovni nikdy neoblékly dres Kanady,“ upozornil po jmenování Doug Armstrong.



Většina klíčových hráčů Kanady, kteří se zúčastnili her před šesti lety, totiž přechází do veteránského věku. Hokejová velmoc proto musí složit mužstvo s perspektivou pro další roky.

„V tomto týmu bude odvádět služby hlavně mládí. Poslední Světový pohár ukázal hodně vzrušujících věcí od týmu Severní Ameriky do 23 let (pozn.: společné mužstvo Kanady a USA). Takže někteří už zkušenosti mají, ale za jiných okolností by se do mezinárodního hokeje integrovali později,“ uvažuje manažer.

Lze proto čekat, že by se do mužstva mohli probojovat beci Eklab a Parayko. Šanci nejspíš dostane i útočník Philadephia Flyers Sean Couturier, lídr Colorada Nathan MicKinnon. Takřka jistá je nominace nejlépe placeného hráče NHL a vítěze trofeje pro nejproduktivnějšího hokejistu ligy Connora McDavida.



SOČI 2014. Olympijskými vítězi se stali hokejisté Kanady, ve finálovém utkání porazili Švédsko 3:0. Bronz získal výběr Finska.

Armstrong má však v plánu podívat se do minulosti na vítězné týmy ze Soči 2014 i Vancouveru 2010. „Rozhodně se na ně podíváme, abychom se mohli posouvat ve všem dopředu,“ vysvětlil.

Důležité bude, zda se vůbec Armstrong a jeho respektovaný štáb bude moci pustit do práce. Pětice vyhlášených hokejových kapacit totiž podle agentury AP povede kanadský národní tým v Pekingu jen za předpokladu, že NHL a NHLPA odsouhlasí účast hráčů na olympijských hrách.

Ačkoliv obě strany dlouhodobě o této otázce jednají a hráči NHL si přejí návrat na OH, dohoda ještě uzavřená není.