Bývalý místopředseda českých olympioniků Dvořák převzal mezinárodní cenu

V pražském sídle ČOV předal Dvořákovi diplom předseda ČOV Jiří Kejval.

Před Dvořákem byli oceněni olympijská vítězka v hodu oštěpem Dana Zátopková, někdejší předseda ČOV Milan Jirásek a také trojnásobná olympijská medailistka a dlouholetá předsedkyně Českého klubu fair play Květa Pecková.

„Když jsem se díval na webové stránky Evropských olympijských výborů, tak jsem zjistil, že jsem byl kooptován do docela zajímavé, noblesní skupiny. Já si toho moc vážím. Některé lidi jsem i profesně potkával. Jsem tím velmi potěšen,“ řekl Dvořák po převzetí ceny.

Vyzdvihl práci týmu, který na ČOV vybudoval. „Až do mých posledních olympijských her v Londýně roku 2012 byl ten tým téměř beze změny. To taky něco vypovídá o tom, že jsme to asi nedělali špatně,“ řekl.

Někteří z jeho spolupracovníků jsou v ČOV dodnes a pracují pro Dvořákova nástupce Martina Doktora. „Jsem rád, že jsi mi předal takové borce ze svého týmu, kteří tady zůstali dodnes. Moc děkuju, že jsi předal nejenom část toho týmu, ale i ty zkušenosti, i když ty jsou nepřenositelné,“ řekl současný šéf olympijských výprav, který svému předchůdci pogratuloval a předal pozornost.

Také současný předseda Kejval ocenil, že se od Dvořáka a od bývalého předsedy Jiráska s dalšími členy současného vedení učil, jak má olympijský výbor fungovat.

Litoval, že se nyní nedaří navázat na úzkou spolupráci akademické sféry a vrcholového sportu, která fungovala za Dvořáka. Ten totiž učil na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a v letech 1990 až 2016 řídil Českou asociaci univerzitního sportu (ČAUS).

„Spočítal jsem si to. Je to neuvěřitelné, ale byl jsem na čtyřiadvaceti univerziádách,“ poznamenal Dvořák, který je nyní čestným předsedou ČAUS.