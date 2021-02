Před volbou šéfa ČOV: Neusserovi chybí ve sportu koncepce, Kejval chce držet směr

Kejval hlavní poslání ČOV vnímá v podpoře olympijské cesty od dětí přes aktivní kariéru až po stáří. K tomu slouží projekty ČOV, jako je Sazka olympijský víceboj ve školách nebo olympiáda dětí a mládeže. Mladí talentovaní sportovci mohou reprezentovat Česko na evropských olympijských festivalech nebo na mládežnické olympiádě. Vrcholem jsou velké OH. Ale ani pak aktivity ČOV nekončí.

„Máme duální kariéru, kdy se snažíme vracet sportovce do reálného života, protože jejich kariéra je sportem zpožděná. Funguje Klub olympioniků, kde spojujeme bývalé sportovce a finančně jim zajišťujeme důstojné stáří,“ uvedl v dnešní debatě na ČT Sport.

Neusser vidí hlavní úkol ČOV trochu jinde, v mnohem intenzivnějším kontaktu se svazy. „Představoval bych si, že priorita bude spolupráce se sportovními svazy, se sportovci. Že se pokusí navýšit počet účastníků na olympijských hrách ze současné stovky třeba na tři sta,“ uvedl.

Filip Neusser

ČOV by podle něj měl komunikovat se všemi svazy bez ohledu na jejich aktuální úspěšnost a zjišťovat, co potřebují, aby se jejich sportovci dostali na olympiádu. „Chci vědět, co chceme dosáhnout a jakým způsobem za tím půjdeme. A potom teprve na to budeme shánět finance,“ řekl.

Výchovu sportovců zastřešují svazy. ČOV věnuje mimořádnou péči především těm, kteří mají naději na úspěch na olympijských hrách. Sportovní ředitel Martin Doktor, dvojnásobný olympijský vítěz v kanoistice, vytvořil tým odborníků, kteří špičkovým českým sportovcům poskytují špičkový servis. Jako šéf mise se stará také o komfort české výpravy přímo při olympijských hrách. „Tyhle detaily pomáhají lidem, kteří mají na medaile, aby na ně dosáhli,“ poznamenal Kejval.

Neusser by si přál, aby svazy měly větší podíl z marketingových peněz, které Český olympijský výbor získává prostřednictvím České olympijské. Kejval ale upozornil, že kdyby se mezi osm desítek svazů dělilo například 20 milionů korun, vycházelo by to na nějakých 250.000 korun na svaz.

To i pro malé a střední svazy považuje za částku, která není v rozpočtu nijak významná. Celkové roční rozpočty se totiž pohybují od deseti milionů korun výše. „Divil byste se, jak jsou to pro malé svazy zásadní prostředky. Jsou zásadní, protože na rozdíl od státních dotací nejsou účelově vázané,“ oponoval mu Neusser.

Znovu se dotazoval na detaily ohledně smluv s agenturou Česká sportovní vedenou Miroslavem Černoškem. Ta podle zjištění serveru iRozhlas.cz získávala milionové provize ze sponzorských smluv uzavřených pro Českou sportovní. Podle Kejvala ale byly poslední kontrakty s firmami ČEZ a T-Mobile uzavřeny přímo s Černoškem, který zastupoval řadu předních českých sportovců. „Za čtyři roky nám to přineslo 40 milionů korun. V těchto smlouvách nebylo o provizích ani slovo. Smlouvu, kterou on měl s partnery, jsme neviděli. Tohle byla cena za používání olympijské symboliky,“ uvedl Kejval.

O novém nebo staronovém předsedovi ČOV se rozhodne v pátek v tajné volbě mimo zasedání pléna. K tomuto náhradnímu formátu současné vedení ČOV sáhlo kvůli pokračující pandemii koronaviru v Česku.