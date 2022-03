Sdruženář Konvalinka má z olympijského festivalu mládeže stříbro

Druhé místo patřilo sedmnáctiletému Konvalinkovi už po skoku na můstku v Lahti, v němž ho porazil jen Francouz Marco Heinis. Ten obsadil nakonec třetí místo o 16 sekund za vítězem.

„Je to úžasné. Jsem neskutečně rád, že jsem takhle zakončil skvělou sezonu skvělým výsledkem. Děkuji celému týmu,“ řekl webu Českého olympijského týmu spokojený Konvalinka navzdory těsné prohře ve finiši. „Ani mě to nemrzí. Jsem vděčný a beru stříbro. Zlato... Nevím, co k tomu říct. Jsem hrozně rád i za to stříbro,“ přiznal.

Konvalinka ve Finsku navázal na úterní vítězství biatlonisty Petra Háka a stříbro běžce na lyžích Jiřího Tuže.