Evropské hry začaly, českou vlajku nesl Krpálek

Na stadion pochodeň přinesla trojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Darja Domračevová. Postupně se k ní přidaly další výrazné sportovní postavy pořadatelské země a poté společně zapálily hlavní oheň, který bude hry doprovázet až do neděle 30. června.

Vlajkonošem české výpravy byl stejně jako na olympijských hrách v Riu de Janeiro judista Lukáš Krpálek. „Bylo to krásné, nádherné a pro mě to byla obrovská čest nést vlajku za Českou republiku. Byl to nádherný uvítací ceremoniál a jsem rád, že jsem tady mohl být,“ řekl Krpálek, jenž do Minsku přiletěl až dnes.

Slavnostní akci s Riem porovnávat nechtěl. „To byla olympiáda, mnohem větší akce. Nést vlajku na olympiádě je asi to nejhezčí, co může být. I na Evropských hrách je to ale nádherné,“ řekl judista, který před třemi lety na olympiádě získal zlatou medaili. „Tak doufejme, že teď už mě jen čeká to tady vyhrát,“ pousmál se Krpálek.

Soutěžní program Evropských her začal již dnes, o první sady medailí se bude bojovat v sobotu. Ve hře budou i čeští judisté David Pulkrábek s Pavlem Petřikovem a cyklistiky Jarmila Machačová s Nikolou Noskovou.