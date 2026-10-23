To sice není zaměřené na hokej, nýbrž na klasické lyžování či biatlon, téma ruské agrese se ovšem prolíná všemi sporty. Byť přístup jednotlivých federací a soutěží se v současnosti často výrazně rozchází.
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) letos v červenci zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru, která trvala od října 2023, a odvolal svá doporučení omezující účast ruských sportovců v mezinárodních soutěžích.
Mezinárodní lyžařská federace FIS umožňuje jejich účast v individuálních závodech za podmínek neutrality a bez národních symbolů. Hokejová NHL ani po začátku invaze neomezila působení ruských hráčů včetně Alexandra Ovečkina, známého svými vazbami na Putina.
|
Ovečkin o podpoře Putinovy strany: Jsem pro mír a lásku. Požádali mě, já souhlasil
Mezinárodní biatlonová unie IBU nicméně na zákazu dál trvá. A bez ruské reprezentace se uskuteční také hokejové mistrovství světa v roce 2027 v Německu, jak rozhodla Mezinárodní hokejová federace IIHF.
„Musí se nastavit jasná pravidla tak, aby se ruští sportovci mohli vrátit do soutěží a nebyli přitom reklamou na ruskou imperialistickou válku,“ zdůrazňuje Hašek.
Můžete rozvést, jak to myslíte?
Nemůže se vrátit žádný sportovec, který ruskou válku jasně neodsoudí. Vnímám, že v systému, jak se vracejí nyní, nebo jako když v případě NHL dokonce hrají po celou dobu konfliktu, jí akorát dělají reklamu. A když jí budou dělat reklamu, tak ji akorát prodlužují a eskalují. I kvůli tomu, že v NHL hraje Ovečkin a desítky dalších Rusů, válka pokračuje a byla zabita spousta lidí.
|
Estonci nepustí Rusy na MS v biatlonu. Ti vyhrožují: Zažalujeme všechny rusofoby
Jak konkrétně by podle vás měli válku odsoudit?
Když říkám odsoudit, tak tím myslím oficiálně. Ne, že sportovec něco řekne v médiích nebo napíše na kameru či zakřičí: No war! Ne válce! Říkám to jen pro představu, nejsem právník. Ale definoval bych tři čtyři věty ve smyslu: Já, ruský občan, odsuzuju imperialistickou válku mojí země a zločiny, které s tím souvisí...
A dál?
Ruský sportovec by je měl posléze na území státu, kde má soutěžit, oficiálně podepsat a následně se podle nich chovat. Takový člověk pak může být naopak fantastickým ambasadorem míru. I já se tedy snažím, aby se ruští sportovci vrátili, ale zároveň chci, aby doživotně nežili s vědomím, že kvůli nim umírali lidé.
Jaké jsou podle vás důvody, proč některé federace nyní přistupují na návrat Rusů?
Obrovskou roli hrají lobbing a peníze z ruské strany. Ty federace, které ustoupily ruským zájmům, za to ale budou tvrdě platit. Znovu to zopakuji: Jakmile vyjedou na kopec nebo na stadion ruští sportovci, kteří válku jasně neodsoudí, stanou se obrovskou reklamou a bude to stát spoustu lidských životů. Nejen ukrajinských, ale i ruských. Je naší povinností tohle zastavit.
Proto na toto téma často upozorňujete?
V první řadě jsem rád, že můžu mluvit. A jsem rád, že lidé moje názory poslouchají. Říkám to, v co věřím, a jak to cítím. Válka začala v roce 2022. Můj postoj se od té doby nijak nezměnil. Pamatuju si, že dva týdny po jejím začátku jsem napsal dopis Gerymu Bettmenovi (šéfovi NHL). V dopise jsem se mu snažil vysvětlit, co se stalo a co bych doporučoval.
Co jste navrhoval?
Stálo v něm, aby NHL nedovolila ruským hráčům nastoupit, protože zkrátka reprezentují tamní režim. Tak je to vždy. Jako já jsem všude, kde jsem byl, reprezentoval Česko, tak oni reprezentují Rusko. Říkal jsem mu: Klidně jim plaťte kontrakt, ale nepouštějte je na led, protože budou zároveň reprezentovat válku a zločiny.
NHL se tím neřídila. Co vám odepsal?
Zatímco můj dopis byl asi na tři stránky, tak jeho odpověď zabrala zhruba tři čtyři věty. Řekl mi, že má jiný názor a že NHL bude postupovat tak, jak postupuje. A pak tam byla ještě věta: Postupuju podle zákonů USA a Kanady, kde se NHL hraje.
|
Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek
Když jste od té doby letěl do Ameriky, zašel jste na NHL?
Byl jsem. Chodím na ni hrozně nerad, nechci ji podporovat a když to jde, tak se jí vyhýbám, ale mám v Americe různé povinnosti v byznysu nebo při charitativní programu. A jinde než zápase lidi, s kterými spolupracuji, potkat nemůžu. Každopádně můj názor na NHL platí.
Cítíte podporu mezi dalšími sportovci?
Spousta z nich má podobné názory. S těmi českými jsem v kontaktu víc, ale vnímám hlasy i ze světa. Bohužel musím říct, že většina necítí takovou potřebu říkat názor veřejně. Důvodů je víc, určitě za tím je i strach. Ať už o sebe, o rodinu nebo že mu to nepomůže v jeho byznysu. Proto ale netlačím primárně na sportovce, ale hlavně na lidi, kteří nesou odpovědnost jako jsou šéfové federací, majitelé klubů a ti kteří hlasují v MOV.
Vy strach nemáte? Před dvěma roky bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv prohlásil, že byste se měl bát jít přes přechod.
Když mě takoví lidé kritizují, je to vlastně dobře. Beru to jako motivaci, že moje slova zabírají. Neříkám, že do určité míry nemám strach. Proto je taky důležité, že když vám někdo vyhrožuje, jak zareaguje stát. Před dvěma roky mě kontaktoval ministr vnitra (Vít Rakušan (STAN)), že mi pomůže, a podpořila mě vláda. Když takové výhrůžky člověk slyší, tak vnímá, jak je taková podpora důležitá. Nesmí se to brát na lehkou váhu.