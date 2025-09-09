Podle ČOV má partnerství s innogy jasný cíl: dodat energii českým sportovcům na jejich náročné cestě za úspěchy a inspirovat veřejnost hodnotami, které olympiáda představuje.
„Sport a energie patří k sobě. Bez energie by nebyly žádné rekordy, žádné medaile ani olympijské sny,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel innogy Česká republika Tomáš Varcop.
„Olympijské hry jsou symbolem odhodlání, fair play a týmového ducha - hodnot, se kterými se v innogy stoprocentně ztotožňujeme,“ dodal.
Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou
„Olympijský tým je silný jen tehdy, když má za sebou silné partnery. Proto si nesmírně vážíme toho, že se k nám přidává právě innogy - společnost, která rozumí energii v tom nejhlubším smyslu. Energie sportovců a energie, kterou jim dodává innogy, se krásně propojují. Věřím, že společně zažijeme mnoho nezapomenutelných momentů a že díky této spolupráci budou mít naši sportovci ještě lepší podmínky pro to, aby přivezli medaile a inspirovali celou zemi,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval.
Český olympijský tým má pět generálních partnerů Sazku, Fosfu, Skupinu ČEZ, Billu a od minulého týdne i zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group (CSG), oficiálním partnerem byla dosud jen Toyota. Má také partnery mediální či pro oblékání a dodavatele.