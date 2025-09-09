Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Autor: ,
  14:44
Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce bude mít i charitativní rozměr, protože za každou olympijskou medaili české výpravy na nadcházejících zimních hrách věnuje innogy 100 000 korun České nadaci sportovní reprezentace.

ilustrační snímek | foto: Národní muzeum

Podle ČOV má partnerství s innogy jasný cíl: dodat energii českým sportovcům na jejich náročné cestě za úspěchy a inspirovat veřejnost hodnotami, které olympiáda představuje.

„Sport a energie patří k sobě. Bez energie by nebyly žádné rekordy, žádné medaile ani olympijské sny,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel innogy Česká republika Tomáš Varcop.

„Olympijské hry jsou symbolem odhodlání, fair play a týmového ducha - hodnot, se kterými se v innogy stoprocentně ztotožňujeme,“ dodal.

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

„Olympijský tým je silný jen tehdy, když má za sebou silné partnery. Proto si nesmírně vážíme toho, že se k nám přidává právě innogy - společnost, která rozumí energii v tom nejhlubším smyslu. Energie sportovců a energie, kterou jim dodává innogy, se krásně propojují. Věřím, že společně zažijeme mnoho nezapomenutelných momentů a že díky této spolupráci budou mít naši sportovci ještě lepší podmínky pro to, aby přivezli medaile a inspirovali celou zemi,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Český olympijský tým má pět generálních partnerů Sazku, Fosfu, Skupinu ČEZ, Billu a od minulého týdne i zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group (CSG), oficiálním partnerem byla dosud jen Toyota. Má také partnery mediální či pro oblékání a dodavatele.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Pereira vs. PaulsonTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Pereira vs. Paulson //www.idnes.cz/sport
Živě6:6
  • 1.85
  • -
  • 1.95
Turecko vs. PolskoBasketbal - Čtvrtfinále - 9. 9. 2025:Turecko vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
9. 9. 16:00
  • 1.21
  • 16.00
  • 4.94
Schunková vs. BejlekTenis - 1. kolo - 9. 9. 2025:Schunková vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
9. 9. 16:30
  • 4.10
  • -
  • 1.19
Č. Budějovice vs. SpartaHokej - 1. kolo - 9. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 3.81
  • 4.40
  • 1.75
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda...

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

Český olympijský tým má nového sponzora. Innogy věnuje peníze nadaci

Novým oficiálním partnerem Českého olympijského týmu je energetická skupina innogy. Zástupci ČOV ji představili v úterý na tiskové konferenci. Olympioniky bude podporovat do roku 2028. Spolupráce...

9. září 2025  14:44

Nový partner: CSG. Český olympijský tým uzavřel smlouvu se zbrojařskou skupinou

Český olympijský tým ve středu oznámil nového generálního partnera. Až do roku 2029 se jím stává zbrojařská a strojírenská společnost CSG. Její místopředseda představenstva David Chour a předseda...

3. září 2025  14:05

Dva muži a dvě ženy. Na hrách v Miláně se představí čtyři čeští hokejoví rozhodčí

Čtveřice českých hokejových rozhodčích se v únoru představí na olympijských hrách v Miláně. Zápasy mužů budou rozhodovat hlavní Jan Hribik a čárový Daniel Hynek, utkání žen Zuzana Svobodová, kterou...

21. srpna 2025  10:26

Komerční olympiáda. Sportoviště v Los Angeles poprvé ponesou jména firem

Organizátoři olympijských a paralympijských her v roce 2028 v Los Angeles prosadili revoluční změnu. Poprvé v historii budou sportoviště pojmenovaná podle firem, které za to zaplatí. Tento krok,...

14. srpna 2025  19:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.