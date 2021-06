ČOV schválí předběžnou nominaci do Tokia a chystá se volit nové vedení

Nominace českého olympijského týmu ještě nebude konečná. V některých sportech kvalifikace zatím neskončily. Atleti uzavírají žebříček, z něhož by měla postoupit řada Čechů, k 29. červnu. Kvalifikační turnaj basketbalistů za účasti české reprezentace skončí 4. července. O den později plánuje ČOV schválit definitivní nominaci pro olympijské hry v Tokiu.

Česko má necelý měsíc před začátkem olympiády jistých 80 účastnických míst. Naposledy přibyli golfista Ondřej Lieser a čtvrtkařka Barbora Malíková.

Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne. Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor by si přál, aby se přes stovku dostal počet i tentokrát.

Výrazně by k tomu pomohl úspěch basketbalistů, kteří mají naději jako poslední kolektivní sport. Díky žebříčku by se měl více než zdvojnásobit počet atletů ze současných deseti, kteří splnili limit. Zaskakující reprezentační šéftrenér Pavel Sluka před mistrovstvím republiky odhadoval, že by díky postavení v žebříčku mohlo v atletice přibýt dalších patnáct českých olympioniků.

Po uzávěrce ženského golfového žebříčku, která bude 29. června, se na OH pravděpodobně dostane i Klára Spilková. Na oficiální potvrzení účasti čeká gymnasta David Jessen.

Zatímco konání nominačního pléna je jisté, nad tím volebním se do poslední chvíle vznáší otazník. Městský soud v Praze znovu dostal návrh na předběžné opatření, které by konání voleb zakázalo. To se stalo už letos v únoru a v květnu, kdy se měly volby konat tajným hlasováním v pražském sídle ČOV. Tehdy předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl a předseda Autoklubu Jan Šťovíček napadli, že nebyli zařazeni na listinu kandidátů do výkonného výboru.

ČOV se proti únorovému verdiktu odvolal a u Vrchního soudu v Praze uspěl. Pak svolal volby na 24. května, kdy ale Městský soud v Praze znovu zasáhl. Šťovíček znovu napadl své vyřazení z kandidátky a zpochybňoval i plánovaný formát. Poukazoval na to, že jiné velké sportovní organizace jako atletický a fotbalový svaz valné hromady uspořádaly nebo se na to v té době chystaly.

ČOV se vrátil k volbám na plénu, které spojil s nominačním do Tokia. Ertl ale tentokrát u soudu zpochybnil mandát současného předsedy Kejvala. Argumentuje, že Olympijská charta počítá s maximálně čtyřletým funkčním obdobím předsedů národních olympijských výborů a Kejval svou pozici obhájil 26. října 2016.

Poukazuje také na to, že zákon speciálně přijatý kvůli koronaviru prodlužuje funkční období jen na základě rozhodnutí do konce roku 2020. Letošní prodlužování nouzového stavu by se podle něj neměla zohledňovat, což by znamenalo, že Kejvalovi vypršel mandát 22. dubna 2021. Nouzový stav ale fakticky v Česku skončil až 11. dubna, takže Kejvalovo současné funkční období by podle interpretace ČOV mělo trvat do 11. července.

Kejval řídí Český olympijský výbor od roku 2012. Tentokrát měl mít ve volbách protikandidáta Filipa Neussera zastupujícího pozemní hokej, ale ten se mezitím stal předsedou Národní sportovní agentury.

Vedle nominačního a volebního se bude v úterý konat také řádné plénum ČOV, které bude projednávat hospodaření za loňský rok a rozpočet na rok 2021. Jednání v hale O2 Universum začne v 11:00.