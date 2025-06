Autor: ČTK , iDNES.cz

18:13

Cenu Jiřího Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější sportovní výkon roku 2024 získal tým českých šermířů, bronzových medailistů z olympijských her v Paříži. V novodobé historii od roku 1994, kdy Český olympijský výbor ocenění obnovil, se radovali jako druhý kolektiv. Před nimi to dokázali jen zlatí hokejisté ze zimních olympijských her 1998 v Naganu.