Brazilcům kupoval OH v Riu. Nuzman dostal za korupci třicet let vězení

Je mu devětasedmdesát a soud ho poslal do vězení na třicet let a jedenáct měsíců. Bývalý předseda Brazilského olympijského výboru Carlos Nuzman byl potrestán za korupci, že uplácel kvůli vítězství Ria de Janeiro v hlasování o pořadateli olympijských her v roce 2016. Rio tehdy v posledním kole voleb porazilo 66:32 Madrid.