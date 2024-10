Chránil důstojnost žen. S baronkou de Coubertin o jejím slavném předkovi

Prapraneteř zakladatele moderního olympismu je předsedkyní Asociace Pierra de Coubertina i členkou kulturní komise MOV. O víkendu byla čestným hostem libereckého festivalu sportovních filmů, kde poskytla rozhovor pro iDNES Premium.

Zkuste si představit, že by se Pierre de Coubertin ocitl v dnešních časech. Co by si pomyslel o současných olympiádách?

Myslím, že by byl hrdý, že jsou největší mezinárodní akcí na světě, kde startuje až 206 zemí, tedy víc, než má OSN. A ano, z některých věcí by asi byl i trochu znepokojený, třeba z komercializace her. Ale on byl velice pragmatický muž. Každou olympiádu bral jako příležitost zlepšovat se. Pochopil by, proč to tak musí být.